陳鳳珠：內地房地產市場以穩為基調

港股持續下跌，預期短線或會反覆尋底。內地8月份工業增加值、零售銷售、首8個月的固定資產投資增長均遜市場預期，進一步削弱投資氣氛。雖然內地續作6,000億元人民幣(下同)的一年期中期借貸便利操作，並維持利率不變，以保持市場的資金流動性充裕，但未能支持股市表現。

內地8月份工業增加值按年增長5.3%、社會消費品零售總額按年升2.5%至34,395億元，創去年8月以來最低增速。另外，首8個月的全國固定資產投資按年增加8.9%，而房地產開發投資按年升10.9%，增速較7月份回落。由於經濟數據差過預期，料市場再度憂慮內地經濟增長放緩。

另外，國統局公布8月份全國70大中城市商品住宅銷售價格按年及按月漲幅延續回落趨勢，主要因內地各地全面落實房地產長效機制，加強房地產市場的調控。當中8月份一線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格分別按年上升5.7%及9.1%，升幅有所回落。二線及三線城市的住宅銷售價格漲幅亦同比出現收窄，反映內地樓價上升情況受控。

內地部分城市近日亦推出「限跌令」，顯示房地產市場以穩為主基調，不能大漲或大跌，且樓價大跌或會影響金融穩定性，甚至出現行業惡性競爭，因此以「穩」為先，是樓市最理想的狀態。

今年上半年，內地銀行的房地產不良貸款率普遍較去年底上升，未來內銀將要嚴格落實內房調控政策，防止信貸資金違規進入房地產市場，同時亦要完善房地產金融監管機制，以防止房地產貸款過度集中。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)