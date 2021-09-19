港府：債券南向通本周開通　港債市活躍度可望大增

財政司司長陳茂波發表網誌表示，市場期待已久的債券通「南向通」詳情上周公布，將在本周五(24日)正式開通，這將讓香港的債市發展踏上新台階。內地的機構投資者將可透過南向通，在本港債市進行多元化資產配置；更多的國際機構會考慮在香港發行債券。資金及發債體可進行更有效的配對。另外，深圳市政府將到本港發行人民幣債券，是首次有內地的地方政府到本港發債，香港政府亦計劃在政府綠色債券計劃中，加入以人民幣計價的綠債。這些發展都意味香港債市的豐富度和活躍度可望大增，進一步激活市場發展。

陳氏稱，為使本港的金融服務更全面、更強，有必要為債券市場的深化發展創造更有利的條件。由他擔任主席的香港債券市場發展督導委員會已展開工作，以全面檢視本港債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌、托管、稅務，以至信貸評級服務等，以增加本港債券交易的透明度，提升交易效率。

不論是債券通「南向通」或是近期出台的「粵港澳大灣區跨境理財通」，他認為上述種種都為促進人民幣的跨境使用提供了巨大的有利條件。適度開放內地的資本帳，豐富人民幣在港可投資的產品，為人民幣境外使用提供更多向度和更活躍的環境，以適切滿足個人和企業的資產配置需要；同時吸引更多境外人民幣在本港匯聚和投資，進一步擴大在港的人民幣資金池，鞏固香港作為全球最大人民幣離岸業務中心的地位，也有利國家穩步審慎推進人民幣國際化。

除了政策措施上的準備，他指還需要努力推動硬件上的配套和區域上的協調發展，以發揮更大的協同效應。不論是未來將成為本港金融、專業服務，以至年青人生活創業另一重要「腹地」的前海發展，以至港深兩地在河套兩岸以及附近一帶的科技合作，都需要在基建，以至在生活就業上提供更完善的配套。本港新界北和邊境一帶的發展規劃須加快檢視，讓香港能切實抓緊國家的發展機遇，為港人提供優質的事業發展機會，並提供更多的理想生活空間。

他續稱，從金融市場互聯互通的逐步擴容和深化，以至前海方案的推動和落實，不同的內容、載體或方向，都有着共通的特點：力求透過政策創新、制度創新，將障礙化成優勢，並妥善管理潛在的風險，以積極和勇於克服困難的態度，帶來新發展、新動力。