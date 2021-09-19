曜熊理財：中國基金跑輸大市 

今年以來，隨着內地各地區、各部門堅持房住不炒的原則，各方面推進房地產調控，抑制市場需求，中國房地產行業8月銷售向下，有中國地產商出現無力還債，其理財產品能不能歸還本金，仍是未知之數，情形如雷曼兄弟事件性質差不多。

1至8月份，中國房地產開發企業土地購置面積10,733萬平方米，按年下降10.2%；土地成交總額達6,647億元人民幣，下降6.2%。隨後會否有更多地產商出現問題，對於整個中國經濟發展的影響要待觀察。

中港股市下試低位，中國基金跑輸環球股市，短期不宜沾手，恒生指數再次下試24,000點，這也是恒指自7月底以來的兩個月內第3次下試關鍵點，中國股市亦由高位回落。

若地產商出問題會牽連十分大，其中，中國農民工要賬問題，根源就是出在這裏，房產企業將應付給承建商應得款項積壓着，然後承建商又把應該付給農民工的款項拖欠，最後就是處於行業最弱勢地位的農民工收不到錢。

如何解決有關問題，相信中國政府應會出手，並有多個方案，其中一個方案是由國企地產公司入股。不過，相信還是要經過一段時間，在此之前，中港股市容易受消息影響，跑輸環球股市，中國基金只宜觀望。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉