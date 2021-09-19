鄺紫珊：新興市場不乏優質資產類別

有投資機構最近發表的報告指出，全球基金經理今年來最愛的新興市場以印度居首，配置比重逾一成，金額高逾600億美元。在新興亞洲股市中，印度股市是今年來表現最好的市場之一，累積升幅達到兩成多，至今升幅已超越去年，在全球主要股市中表現僅次於俄羅斯。

今年以來，外資及內資持續加碼印度股市，這顯示境內外投資者對印度股市相對樂觀，資金持續流入可有利於印度股市的後續表現。觀乎年初至今，印股不斷創新高，累積升幅已達21.98%，超過過去3年的年度升幅，故當地在疫情受控及基本面改善，以及經濟改革等方向支持下，經濟增長潛力可期，可望持續吸引外資。回顧過往幾年，外資都年淨超買印度股市，加上流動性充裕，後市表現仍可期待。

從整體新興市場來看，受疫情升溫，影響中國今年以來的經濟表現，加上政府加大對多個行業的政策監管，整體表現有可能落後其他成熟國家股市。不過，新興市場經濟基本面在過去10年均有明顯改善，對新興市場整體前景仍抱樂觀態度，基本面的優勢及企業競爭力將可支撐長期增長動力。

目前新興市場有兩大投資主題，一是科技行業，包括科技消費電子產品供應鏈、網絡平台與電商及新能源行業等；另一投資主題是消費，因為隨着中產階級人口上升、城市化與富裕程度改善都可帶動消費。

對於市場高度關注美國聯儲局何時縮減買債，以及加息對新興市場的衝擊程度。事實上，利率上升不一定對新興股市不利，過往曾試過在聯儲局加息時期，該段時間的新興股市平均回報甚至高於整體歷史平均水平；而且新興市場企業不論股東權益回報率及現金流量等指標評估，都明顯優於成熟市場企業，故新興市場當中也不乏優質資產類別。

今明兩年，市場仍面對兩大風險，包括中美關係變化及很多國家債務水平攀升，政府財政支出會較謹慎，這也可能讓經濟增長放緩，故投資者需注意有關風險。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊