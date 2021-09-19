大宗商品價飆升　馬國棕櫚油首8月出口急降一成

新冠肺炎疫情近來在東南亞再度爆發，交通受阻使勞動力短缺，供應鏈受衝擊下，大宗商品價格急劇攀升。當中尤以全球第二大棕櫚油生產國馬來西亞影響最顯著，今年首8個月的棕櫚油出口比按年減少逾一成。

外媒報道，馬來西亞自去年3月以來實施的旅行禁令，主要來自印尼、孟加拉、印度等外地勞工，難以前往當地農場工作，衝擊棕櫚油的產量。森那美種植表示，馬來西亞勞動力短缺的情況惡化，如今勞工僅有總需求約1/5，許多同業也面對同樣的問題，拖累馬來西亞今年前8個月的棕櫚油出口比去年同期減少13.6%。此外，聯合利華指出目前棕櫚油價格比長期均價高70%。

錫及咖啡豆產量亦受到影響。過去數月，精煉錫大廠馬熔錫機構(MSC)為遵循馬來西亞政府的防疫規定，減少冶煉廠員工並暫停營運，使錫價在近月持續上揚。MSC稱，錫產量尚未回升到正常水平，但隨着政府重啟經濟，預計營運會逐漸回復到疫前境況。錫是種工業金屬，常被用來將電腦晶片連接至電路板上。

其他國家方面，全球第二大咖啡豆出口國越南7月爆疫，迫使當局祭出管制措施，使今年1至8月中旬咖啡豆出口按年減少8.2%。全球最大咖啡豆出口國巴西先前因氣候不佳，經已衝擊咖啡豆產量，使羅布斯塔和阿拉比卡豆的價格今年大幅上漲。