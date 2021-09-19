嫌新iPhone無驚喜？傳Apple摺機2023年登場　仲會有...

新推出的iPhone 13只有小幅變動，令部分果粉失望。不過，據悉蘋果公司(Apple Inc.)已加速進軍新市場，預計首款摺疊手機將於2023年面世，或能為粉絲們帶來驚喜。

外媒引述消息人士表示，早在2016年投入研發摺疊機技術的蘋果公司，正在開發兩款摺疊手機，分別為左右開蓋和上下掀蓋，據指正與LG Display開發可摺疊面板。

此外，蘋果公司近期向美國專利商標局申請新專利「靈活的電池配置」(Flexible Battery Configurations)，涉及電池在手機外殼的排列，這些電子設備可包括一個鉸鏈部分，沿着設備第一部分和設備第二部分延伸，設備第二部分可圍繞鉸鏈與第一部分進行可彎曲的聯接。

據專利顯示，摺疊電子設備可以有兩個電池，在鉸鏈兩側的每個部分都有一個，與傳統技術相比，新專利似乎將讓電子設備更具靈活性。

三星近期公布了新一代摺機，市場再度關注此輪新攻勢能否搶奪到大眾的心意。據Counterpoint Research和Strategy Analytics數據分析，摺疊手機市場預計將在2023年達到9,000萬部，到2025年將進一步增長至1億部。