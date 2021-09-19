港工廈首8個月買賣註冊2694宗　按年升1.4倍

美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年首8個月本港工廈買賣註冊共錄2,694宗，比去年同期升1.41倍，金額更按年上揚2.13倍。

資料顯示，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數(MII)8月最新報330.6點，按月升0.6%，今年首8個月則累升3.7%。

8月份工廈呎價共有九區錄得按月上升，升幅最高的為觀塘區，按月升2.3%，最新報6,432元。其次為沙田/火炭/石門，按月升2.1%，8月份報4,409元。綜合首8個月，沙田/火炭/石門售價更已累漲8%，跑贏大市；其次為荃灣，售價累升7.3%，兩區表現均大幅跑贏大市。表現稍遜的為屯門區，8月最新報3,305，連升3月後與上月持平。

8月份，工廈買賣註冊共錄338宗，按月跌6.9%。雖然8月份註冊宗數按月稍微下滑，但註冊金額仍按月大升69.8%，共錄71.98億元。

美聯工商董事陳偉志表示，受惠於活化工廈2.0及標準金額先導計劃，全幢工廈交投明顯活躍。近月鄧成波家族放售的全幢工廈物業屢獲承接，包括東亞紗廠工業大廈以約22.43億元成交，成為今年以來最大額全幢工廈成交。

展望未來，他指近月開始陸續有工廈在標準金額先導計劃下完成補地價，在比傳統補地價需時更短，大大降低補地價金額的不確定性下，將有助工廈加快活化，同時提升工廈物業的吸引力，有助支持工廈交投。此外，本港經濟多月來逐漸復甦，但由於香港恢復全面通關仍未見明朗化，相信工廈租售價將會繼續保持平穩發展。