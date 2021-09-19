港島5大核心區甲廈空置率普遍跌　力寶中心租金挫兩成

新冠肺炎疫情肆虐下，核心區商廈租金對比高峰期時明顯回落，吸引部分企業趁機進駐。根據中原(工商舖)統計，8月份港島整體甲廈空置率錄約9.79%，比7月份回落0.23個百分點，暫緩過去多月升勢，其中金鐘區空置率按月大幅減少約0.62個百分點，同時區內力寶中心亦錄一宗租金下跌兩成個案。

該報告顯示，5大核心區甲廈的空置率，佔約八成按月都下跌。該公司寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，港島甲級商廈空置率自今年5月起連升3個月，7月份升至約10.02%，直到上月份升勢終遏止，重回今年5月約9.72%的水平。當中金鐘有明顯改善，由7月份約9.41%，下降至8月份約8.79%，同時對比去年同期亦只微增約0.28個百分點。

蔡氏指出，近期企業對承租核心區指標商廈信心回升，區內力寶中心2座高層06室，面積約1,913方呎，成交月租約9.28萬元，呎租約48元。資料顯示，該單位之前租約的呎租約60元。該物業於今年初交吉招租，經過逾半年時間，於近日獲新租客租用。

另外，上環8月份甲廈空置率為9.41%，按月亦大減約0.97個百分點，但按年同期仍高約2.45個百分點。而銅鑼灣空置率都有所遞減，最新錄得約11.14%，按月跌幅約0.22個百分點，較去年同期則高約3.74個百分點。中環亦見穩定，上月空置率錄約7.29%，按月少約0.01個百分點，按年則多約1.99個百分點。灣仔則為統計的5區中，唯一按月空置量錄得升幅的區域，8月份該區空置率約13.14%，較7月份升約0.19個百分點。

他預料，部分本地企業都會趁核心區租金回落、盤源選擇增多之際，積極物色機會進駐核心區甲廈，提升辦公室質素及品牌形象，加上各種利好商廈市場消息，以及經濟環境慢慢好轉，港島核心區甲廈空置率會逐步改善。