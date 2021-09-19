【陰霾籠罩】環球滯脹機會高？一文睇晒物價狂飆時代！

新冠疫情下，過去一年多以來環球各國推行量化寬鬆貨幣政策救市，市場游資充裕，利好資產價格；加上各地因防疫措施而出現生產中斷、貨運阻塞、原材料匱乏等物流混亂的後果，加上環球通脹升溫，甚至是物資、產品短缺的後遺症，令環球經濟前景被陰霾籠罩，經濟復甦或未如理想，而通脹飆升卻實實在在眼前，未來出現滯脹的機會頗大。

首先，汽車成為稀有物。美國二手車價成為該國通脹的最大推手，測量二手車價格的指標「Manheim二手車指數」顯示，9月上半月比上月同期飆升3.6%。用9月中旬的數據來看，二手車價年增率達24.9%。Manheim的分析報告更預測，未來二手車批發市場價格將再提高。

而二手車價格飆升，則是因為供應斷鏈及經濟反彈。此外，紐約本田汽車經銷商指，二手車的持續加價壓力來自新車供應短缺，因為變種病毒感染擴大，令車廠大量削減生產。同時，車用晶片缺貨亦是減產最大因素之一。

除了美國這個最大經濟體，中國身為第二大經濟體，亦身陷上述因素而致二手車市場大有可為。內地媒體早前報道，江蘇、福建、南京、山東、天津、四川等多個地區的豪華車企部分4S店均推出以售價回收二手車的活動。經銷商這樣做，原因是汽車晶片短缺，導致部分二手車價格大幅上升，甚至出現二手車價格比新車還貴的反常現象。

寶馬品牌經銷商成都寶悅汽車日前於官方微信公眾號推送消息，稱只要是2020年10月1日以後上牌的BMW 3系、X3(不含新能源車)，行駛里程不逾1.5萬公里，符合準新車車況，會以當時開票價回收該車。而另一家寶馬經銷商在其海報中指，對在2020年1月1日至2021年7月31日新車上牌的寶馬3系全系、4系全系、5系全系、X3全系，公里數不超過1.5萬公里，無事故、無結構損失，經檢驗後可享發票價回購。活動截止日期為2021年10月31日。

其次，雖然香港天氣仍然炎熱，歐美地區卻已入秋，能源危機逐步逼近，可能面臨大規模停電，而導致各行各業都無法運作的困境。原因有多個，一方面因為歐洲逐漸依賴無法穩定供應的能源來源，例如風力及太陽能；另一方面對化石燃料的投資持續減少；甚至部分國家因環境政策而關閉燃煤及核能發電廠，減少後備電力來源。

由美國、歐洲乃至亞洲，各地能源需求都隨經濟解封而持續增加，帶動能源價格節節上升。歐洲的天然氣價格今年來已三級跳，因最大出口國俄羅斯，由去年冬天至今仍未補足需求缺口，加上亞洲亦在爭搶天然氣，因此歐洲今年冬天可能不好過。分析指，若今年歐洲及亞洲又陷入嚴冬，天然氣價格可能飆升到不可思議的高點。

其他大宗商品價格亦都急劇攀升。尤以全球第二大棕櫚油生產國馬來西亞影響最顯著，今年首8個月的棕櫚油出口比按年減少逾一成。外媒報道，馬來西亞自去年3月以來實施的旅行禁令，主要來自印尼、孟加拉、印度等外地勞工，難以前往當地農場工作，衝擊棕櫚油的產量，拖累馬來西亞今年前8個月的棕櫚油出口比去年同期減少13.6%。此外，聯合利華指出目前棕櫚油價格比長期均價高70%。

此外，錫及咖啡豆產量亦受到影響。過去數月，精煉錫大廠馬熔錫機構(MSC)為遵循馬來西亞政府的防疫規定，減少冶煉廠員工並暫停營運，使錫價在近月持續上揚。MSC稱，錫產量尚未回升到正常水平，但隨着政府重啟經濟，預計營運會逐漸回復到疫前境況。錫是種工業金屬，常被用來將電腦晶片連接至電路板上。

其他國家方面，全球第二大咖啡豆出口國越南7月爆疫，迫使當局祭出管制措施，使今年1至8月中旬咖啡豆出口按年減少8.2%。全球最大咖啡豆出口國巴西先前因氣候不佳，經已衝擊咖啡豆產量，使羅布斯塔和阿拉比卡豆的價格今年大幅上漲。

最後，亦是物價持續上升的重要一環，就是貨運問題依家困擾全球物流，貨輪大排長龍塞港的情況依家未獲改善。而為了紓解港口空前擠擁情況，美國對亞洲貿易最重要的兩大港口宣布，延長夜間工作時間，甚至周末亦要開工。外媒報道，洛杉磯及長堤港於上周五(17日)發布聯合聲明指，洛杉磯港將延長周末的作業時間，而鄰近的長堤港也將延長作業時間，令貨車可繼續載運貨櫃並進行裝卸。

截至上周四(16日)，等待進這兩大港口的貨櫃輪數量達65艘，若將船上裝載貨櫃以頭尾相接的方式連成一排，長度足以橫跨半個美國。據洛杉磯港的資料，船隻等待進港的時間平均為8.7天，比8月中的6.2天還長，目前等待最久的貨船早於8月23日就在苦等。航運作業面臨樽頸，除物流受限外，同時推升全球航運運費至空前高點。