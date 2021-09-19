廠商後悔由中國搬去越南 兩者有咩差距？

外媒報道，越南為抗疫而長期封城，令部分廠商，尤其是成衣及鞋廠，重新思考將生產線由中國轉往越南是否正確。

鑑於越南封城影響NIKE生產線，BTIG於上周已將NIKE評級由「買進」降為「中性」。外界預料，NIKE下周發布財報時，供應鏈挑戰將成為熱門議題。其他零售廠商亦一直等待越南復工，供應鏈風險攀升，據BTIG分析，該批零售廠商包括Deckers Outdoor、Michael Kors母公司Capri Holdings、Columbia Sportswear、NIKE、Coach母公司Tapestry、Under Armour。

分析指，過去數年，為令供應鏈多元化及避開中美貿易戰，不乏零售廠商將生產線由中國移往越南。惟目前面臨越南停工，加上貨櫃短缺、塞港及卡車司機不足等供應鏈問題，已令部分廠商重新將生產線遷回中國。例如美國家具零售商Lovesac就指將訂單由越南轉回中國。

BTIG分析師李昂(Camilo Lyon)指，越南的製造業問題料第四季將對廠商造成較明顯衝擊，影響或持續至明年上半年。更估計就算越南解除封城，工廠仍要花5至6個月時間才能恢復正常生產。