潘蘇通旗下高銀金融遭呈請清盤官司再延期

高銀金融周日(19日)發通告指出，於該公司註冊地百慕達的9月17日所舉行的押後聆訊中，經聽取呈請人律師、該公司律師及優先票據持有人律師陳詞後，法院將聆訊進一步押後至當地時間10月1日。

該企續表示，將適時另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者有關該呈請的任何重大進展，並且提到股份轉讓可能會受限制，乃由於公司股份存入中央結算系統可能會因該呈請而被暫停，務請股東及潛在投資者審慎行事。

與此同時，高銀金融公布，持有九龍灣高銀金融國際中心的公司賜譽之全部普通股，被德意志信託(香港)方面委派的接管人售予買家Hundred Gain International Holdings Limited一事遇上阻滯。

接管人與買家本來於5月中旬簽訂過一份買賣協議，但上周四(16日)公司被接管人方面告知，該協議未能如期在8月31日完成，雙方於本月10日就賜譽股份簽署經修訂及重訂買賣協議，完成日期為今年10月29日，買方已為此支付另一筆不可退還的大筆按金。

高銀稱，將敦促雙方盡快完成協議，以便清償貸款及票據的所有未償還債務，指因延遲完成而出現的不必要利息及其他成本和開支，會損害公司及其股東的利益。