周末十大二手屋苑錄10宗成交　按周持平

近期新盤積極推售，市場焦點落在一手市場，二手客源被攤薄，成交量橫行。中原地產指出，十大二手屋苑於周末兩天(18及19日)錄10宗成交，按周持平，而零成交屋苑則有減少至3個，包括茶果嶺麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期股票市場波動，加上內地調控，影響投資者心理，不少資金轉投物業市場。他續指，業主叫價強硬，樓價高位爭持，新盤搶客下，料二手成交繼續橫行。

該行趙鴻運表示，周末鰂魚涌太古城錄得1宗成交，按周持平。其中紫樺閣中層B室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，享池園及海景，成交價2,300萬元，呎價約22,660元。而同區康怡花園連錄兩宗大單位買賣，該行楊文傑稱，成交單位包括G座頂層複式戶，實用面積約994方呎，以1,838萬元易手，呎價約18,491元。

新都城市況淡靜，期間未有錄得成交，中原柯勇指出，近期市區接連有細價上車盤推售，吸走大量購買力，而普遍業主心態強硬，導致二手成交放緩。至於沙田第一城周末成交回落近七成，該行侯惠良表示，該屋苑錄得1宗成交，按周減少2宗，由於業主叫價普遍進取，議幅有限，樓價於高位企穩，買家需時間去消化及考慮，導致周末成交氣氛一般。市場最新成交為46座低層E室兩房戶，實用面積約284方呎，成交價545萬元，呎價約19,190元。