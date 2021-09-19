樓價UPDATES：淘大再錄呎價逾2萬元成交

市場購買力強勁，市區細價屋苑受追捧，牛頭角淘大花園再錄實用呎價逾2萬元成交，屋苑一個連天台特色單位，以呎價約20,211元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角珊瑚閣A座高層1室，實用面積約1,173方呎，套三房改為兩房間隔，原開價約2,900萬元，放盤1個月，減價62萬元或2.1%，以2,838萬元連車位成交，呎價約24,194元。

●筲箕灣譽‧東低層A室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以約950萬元放盤，1個月後獲外區客接洽，議價後減價約12萬元，以938萬元成交，呎價約19,143元。

●南區貝沙灣4期9座高層A室，實用面積約1,038方呎，三房連套房間隔，以3,080萬元易手，呎價約29,672元。買家屬於用家，見單位屬最平三房入場單位，即落實入市。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣泓景臺7座極高層E室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以980萬元零議價沽出，呎價約18,992元。屋苑本月錄約3宗二手成交，現有約80個單位放售，叫價由840萬元起。

●長沙灣喜盈中層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，原叫價約890萬元，獲首置客追價約5萬元，以約895萬元承接單位，呎價約17,015元。

●牛頭角淘大花園M座高層連天台特色單位，實用面積約285方呎，一房間隔，減價12萬元，以576萬元沽出，呎價約20,211元。原業主持貨約7年轉售，帳面獲利約248萬元，物業升值約75.6%。

●觀塘凱滙本月暫累錄33宗租賃成交，項目5座極低層A室，實用面積約945方呎，套三房間隔，成交月租約35,000元，呎租約37元。

●新蒲崗居屋采頤花園7座高層B室，實用面積約589方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價768萬元，累減30萬元或3.9%，以738萬元成交，呎價約12,530元。

－－－－－－

新界區

●青衣灝景灣1座低層F室，實用面積約826方呎，三房連套房間隔，外望開揚景，原叫價1,300萬元，近日減至1,168萬元沽出，累減132萬元或約10%，呎價約14,140元。買家為換樓客，見單位價錢吸引，較銀行估價低水，最後成功還價成交。

●馬鞍山銀湖‧天峰3座高層B室，實用面積約745方呎，三房間隔，原叫價1,368萬元，放盤3個月，最終獲買家以1,350萬元承接，呎價約18,121元。

●大埔翠林閣1座中層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，原開價650萬元，放盤1個月減價10萬元，以640萬元易手，呎價約13,196元。原業主持貨逾4年帳面獲利172萬元，單位升值約37%。

●西貢逸瓏海滙1座低層E室，實用面積約545方呎，兩房間隔，原業主為遷就小朋友讀書，決定搬往市區優質校網地段，累減40萬元，以745萬元沽出單位，呎價約13,670元。原業主於2017年7月以782.83萬元入市，是次轉手帳面蝕讓離場。

●元朗怡豐花園B座中層4室，實用面積約527方呎，三房間隔，叫價740萬元，減價20萬元，以720萬元沽出，呎價約13,662元。原業主於2016年9月以510萬元買入單位，持貨5年帳面獲利210萬元或41%。

－－－－－－