新盤UPDATES：一手樓連續5周均售逾300伙

一手市場銷情火熱，市區單幢新盤接連開售，超級豪宅亦受追捧，市場於周六、日(18、19日)錄近320宗一手成交，已連續5周高於300宗水平。

●恒地利奧坊系列連售10伙 套現逾6900萬元

其中旺角利奧坊‧曦岸沽出6伙，項目至今累售397伙，佔可發售單位433伙近92%，套現逾25億元。而同區利奧坊‧凱岸兩日亦錄4宗成交，至今累沽438伙，佔可售單位466伙近94%，套現逾29億元。

●THE HOLBORN首輪沽65伙 料短期加推應市

他指出，首輪銷售反應理想，項目客源用家及投資者約各佔一半。其中港島區買家佔約51%，九龍及新界買家分別佔約20%及29%。買家當中包括兩組客人購入兩個單位，預計將於短期內加推應市。

●21 BORRETT ROAD沽兩伙 成交價共涉逾3.27億元

據成交紀錄冊資料，其中1樓7號室，實用面積2,236方呎，附面積約391方呎前庭，連一個車位成交價1.543億港元，呎價約69,007元。另一個單位為16樓7室，實用面積2,316方呎，連兩個車位以1.736億元售出，呎價約74,957元。

●維港滙III加推39個伙 平均呎價27079元

加推單位主要集中於第1B及2座，包括8個開放式單位、31個一房開放式廚房單位，扣除最高19%折扣優惠，折實售價由 671.16萬至948.1萬元，呎價約24,230至30,486元。以折實價計算，新推單位預計可套現約3.3億元。

項目亦同時公布最新銷售安排，將於周三(22日)發售88伙，包括以價單形式銷售82伙，另有6伙以招標方式發售。

●啟德THE HENLEY III明日次輪銷售 收票約1300張

資料顯示，項目的第3號價單涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由615.98萬元至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元，折實平均呎價28,803元。

●元朗南屏匯再沽2伙 至今累售21伙

元朗南屏匯剛售出2伙，包括單位2A，實用面積517方呎，成交價695.02萬元，呎價約13,443元。另一售出單位為5A，實用面積517方呎，連439方呎天台，成交價798.6萬元，呎價約15,446元。

美聯物業高級區域營業董事林振華表示，項目推出至今售出約21伙單位，1房分層戶全數沽出，餘下單位具加價空間。