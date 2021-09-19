全球缺芯！豐田、本田日本車主須等一年才收到車

外國傳媒報道，全球缺芯使日本豐田汽車(Toyota)與本田汽車(Honda)等車廠減產，一些日本買家被告知，可能要等一年以上才能收到已訂購的汽車。

報道指出，本田宣布，8、9月的日本汽車產量將比原訂計劃減少約60%。本田這幾個月來已暫時閒置鈴鹿等地的設施，鈴鹿和狹山廠也將在10月初減產40%，減少N-Box小型車和Stepwgn Minivan等車款的供應。公司已告知經銷商，Vezel休旅車可能要等上一年多才能交車，在某些情況下，N-One迷你車款要等半年以上。

豐田亦稱，10月起日本所有14座車廠將暫時停工多日。這14座廠房約有28條產線，其中27條暫時停產，生產Land Cruiser休旅車的子公司Toyota Auto Body更將關閉愛知縣吉原廠一條產線11天，生產Lexus的田原廠也將閒置一些產線8天。豐田已表示，今年9、10月將進一步減產，10月減少全球產量40%或33萬輛，其中日本產量將減少15萬輛。該公司計劃改向其他供應商採購零組件，希望能在11月恢復正常運作，惟部分車款可能要等兩年才有貨。