恒大惹內銀系統安全疑雲　惟難變「中國雷曼」？

惠譽博華發表題為《房地產行業銷售前景不容樂觀，再融資與流動性攸關房企生死》的報告，指房企盈利能力下滑，內地銀行今年收緊放貸下，現時樓市已顯著降溫，削弱個別房企的現金流和流動性，預計局面將持續，而近期個別房企的壞消息也對資本市場信心產生影響。

鐵礦石價高位腰斬現先兆

正當市場憂慮恒大會否威脅銀行系統安全，聯想到2008年金融海嘯之際，上周鐵礦石每噸價格價累計暴瀉22%至100.8美元，創2008年金融海嘯後最大單周跌幅，比起5月創下的紀錄高位230美元以上腰斬逾半。即使這很大程度上是因為內地要求鋼鐵企業限產，市場亦相信，內房尤其恒大陷入信心危機，資金憂慮內地建築活動放緩，拖低對鋼材需求。

2008年金融海嘯本質乃大型金融機構(雷曼兄弟)倒閉觸發市場恐慌及流動性突然崩潰，而這源於次按危機不斷發酵。次按即信貸質素較差的按揭，據美國聯儲局前主席伯南克介紹，禍根在於當地金融機構草率批物業按揭，次按又被打包成獲得高評級的按揭抵押證券(MBS)對外發售。

不過，之後美國樓價見頂回落，次按業主漸變負資產且無力還錢，MBS價值一落千丈，中伏的金融機構蒙受龐大損失：巨型險企美國國際集團(AIG)亦未能兌付為MBS爆煲損失「包底」的債券抵押證券(CDO)。

次按風暴慘在資金鏈突斷裂

次按危機前夕在美國參與過發行MBS和CDO等工作的富瑞金融業分析師陳姝瑾直言，現時恒大危機未能與雷曼爆煲相提並論，首先當年美國樓市槓桿比現時的內地普遍且高，MBS底層資產來歷不明，發行商竟假設樓價一路上漲，風險意識闕如，拖累銀行系統損手。高槓桿且依賴短期融資的雷曼滿手劣質MBS沒有人願意接手，導致資金斷裂，連同AIG轟然倒下。

克而瑞報告指，內地80家重點上市地產商6月底坐擁現金逾3.19萬億元(人民幣‧下同)，比年初微降0.2%，為近5年來首跌；現金能有進帳者僅一半，比率按年急跌31個百分點。不過，大部分房企已量入為出，6月底有息負債總規模較年初僅微增0.4%至逾7.118億元，增速較去年的5.4%繼續下降。

惠理基金表示，出於防守，已將內房債券轉倉至大宗商品和消費相關債券。不過，華融及恒大的債券在主要基準指數權重偏低，其估值有變對債市影響可控，潛在的溢出效應不至於觸發離岸債券市場加速出現系統性違約，內房整體現金回收率有望達七至八成。

前景仍難測 港股宜觀望

耀才證券研究部總監植耀輝相信，恒大危機不至於演變成雷曼級數風暴，但官方會否插手、債券持有人是否只能收回小部分投資，均是未知之數，港股只能觀望，內房及金融股疲弱下，恒生指數只能在目前低位徘徊，建議保有較多現金待事情明朗化後始作部署，即使博新能源及油企等近日較強勢板塊也只宜小注。

恒大債務危機進展

19/9●又傳恒大以單位、寫字樓、車位、商舖等兌付理財產品，各地方案不同

17/9●市傳農行已計提部分恒大貸款損失準備、民生及中信銀行也準備對部分短期貸款進行展期

16/9●本月第二度遭中誠信國際調低信貸評級

15/9●遭標普調低信貸評級至「沉底」級數的「CC」，前景「負面」

14/9●預警9月銷售恐續大跌，賣產套現等措施效果未如預期，「無法保證繼續履行有關融資及其他合同下的財務義務」

13/9●外媒引述野村預測，基本情景下，恒大美元債投資者最終恐只能取回25%本金