聯儲局本周議息 「收水」時間仍存變數

美國聯儲局將於本港時間周四(23日)凌晨公布議息結果，雖然包括主席鮑威爾在內的官員均表示可能「收水」，但面對當地就業市場可能放慢，預期該局本周只會討論，或者最多暗示將於今年稍後減少買債，實際「收水」決定要視乎9月份或之後的就業數據表現。

上月美國就業數據意外地疲弱，當局勢希望保留選項。本周議息會議過後，年底前只剩下11月和12月兩場會議，而9月就業報告預定10月8日公布，若職位增長反彈及疫情緩和，最快於11月初會議正式宣布縮減買債，而一旦疫情打擊經濟復甦，亦可能押後任何「收水」行動。

美國銀行美國經濟主管邁耶預期，聯儲局會於11月宣布縮減買債，並於年底前正式啟動。摩根士丹利美國經濟師曾特納則認為，該局將於11月宣布美國經濟已掃除縮減買債的障礙，並於12月採取行動。

雖然預期聯儲最快11月才宣布「收水」，但本周會議仍受重視，因當局將同時公布最新經濟和利率預測，一些市場人士預期，當局或輕微推前加息預測。回顧6月的「點陣圖」，當局預料2023年加息兩次，明年則不會加息。

聯儲局現時每月買入1,200億美元美債和按證(MBS)，但近期爆出官員買賣或持有這些資產的消息，引來外界質疑。外媒報道，鮑威爾的家族信託持有125萬至250萬美元的市政債券，雖然這些債券是2019年之前買入，但聯儲局去年購買超過50億美元市政債券，其中包括鮑威爾家族信託在2016年購買的伊利諾伊州市政債券。