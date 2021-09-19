外資回歸大行唱好　日股未升完？

近期日股表現強勁，日經指數上周創出1990年8月以來收市新高，反映市場預期日本首相菅義偉離任後，新首相將增加開支或帶來改革。有數據顯示，外資亦正重返日股，截至9月3日止一周，海外投資者在東京證交所第一部(相當於主板)買入3,636億日圓(約257.4億港元)股票，全年勢是2013年前首相安倍晉三推動「安倍經濟學」引發的投資潮以來最多。

摩根大通證券、Baillie Gifford及法巴資產管理的基金經理和策略師，都對日本股市的前景持續抱樂觀態度。摩根大通證券首席股票策略師阪上亮太的報告指出，鑑於海外投資者對日本股票的配置顯著不足，買入潛力相當大。

在日本的股票市場，外資交易佔約2/3，所以外資的情緒變化往往嚴重地影響日本股市表現。隨着日股投資熱度升溫，美國投資諮詢公司GSB Capital透過一家日本企業退休基金提供的種子資金，成立了一隻專注於日本股市投資的對沖基金。

瑞銀亦唱好日股，原因是看好新首相將推出更多刺激方案、日本的疫苗接種進度將反超歐美，以及日企盈利增長強勁意味日股被低估。該行看好日本綠色金融業，如汽車和其供應鏈、5G相關產業以及受惠於政策正常化的行業。