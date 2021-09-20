東方日報B1：恒大縱高危難引發海嘯　美債限殺到近10年最激

惠譽博華發表題為《房地產行業銷售前景不容樂觀，再融資與流動性攸關房企生死》的報告，指房企盈利能力下滑，內地銀行今年收緊放貸下，現時樓市已顯著降溫，削弱個別房企的現金流和流動性，料局面將持續。

事實上，上周鐵礦石每噸價格價累計瀉22%至100.8美元，創2008年金融海嘯後最大單周跌幅，比起5月創下的紀錄高位230美元以上腰斬逾半。這很大程度上是因為內地要求鋼鐵企業限產，但市場相信，內房陷入信心危機，資金憂慮內地建築活動放緩，拖低對鋼材需求。

金融海嘯乃大型金融機構(雷曼兄弟)倒閉觸發恐慌及流動性突崩潰，這源於次按危機發酵。次按即信貸質素較差按揭，據聯儲局前主席伯南克指，禍根在金融機構草率批物業按揭，次按又被打包成獲得高評級的按揭抵押證券(MBS)對外發售。

不過，之後美國樓價見頂，次按業主漸變負資產且無力還錢，MBS價值一落千丈，中伏的金融機構蒙受龐大損失：巨型險企美國國際集團(AIG)亦未能兌付為MBS爆煲損失「包底」的債券抵押證券(CDO)。

曾經歷次按風暴的富瑞金融業分析師陳姝瑾直言，現時恒大危機未能與雷曼爆煲相提並論，首先當年美國樓市槓桿比現時內地普遍且高，MBS底層資產來歷不明，發行商竟假設樓價一路上漲，拖累銀行系統損手。高槓桿且依賴短期融資的雷曼滿手劣質MBS沒有人願意接手，導致資金斷裂，連同AIG轟然倒下。

克而瑞指，內地80家重點上市地產商6月底坐擁現金逾3.19萬億元人民幣，比年初降0.2%，為近5年來首跌；現金能有進帳者僅一半，比率按年急跌31個百分點。不過，大部分房企已量入為出，6月底有息負債總規模較年初增0.4%至逾7.118億元人民幣，增速較去年續降。

惠理基金表示，出於防守，已將內房債券轉倉至大宗商品和消費相關債券。惟華融及恒大的債券在主要基準指數權重偏低，其估值有變對債市影響可控，潛在溢出效應不至於觸發離岸債券市場加速出現系統性違約，內房整體現金回收率有望達七至八成。

耀才證券研究部總監植耀輝指，恒大危機不至於演變成雷曼級數風暴，但官方會否插手、債券持有人是否只能收回小部分投資均是未知數，港股只能觀望，恒指或在目前低位徘徊，建議保有較多現金待事情明朗化後始作部署。

另方面，華府暫停債務上限措施7月底到期，現時財政部只能把到期舊債重新續發，不可額外發行新債，現金結餘續降，即將面臨「乾塘」！高盛預計，10月將是政府的「大限」，國會需盡快通過調高債務上限，避免債務違約；又謂今次是近10年來「最危險債務上限到期」，勢打擊市場氣氛。

高盛首席政治經濟學家菲利普斯指，這次債務上限到期「似乎比平常更危險」，風險與2011年債務危機相當，國際信貸評級機構標普更降美國的主權信用評級。分析指，提高債務上限有兩種做法，一是拜登政府尋求與共和黨達成共識；二是憑着民主黨在國會席位優勢，推動調整對帳和解法案，以較低比例的票數通過，但兩種做法也非易事。

該行估計，在最壞情況下，財政部仍可透過續發舊債來償付到期的利息，以避免違約，但政府就要大幅減少40%的支出，包括推遲向承包商付款、關閉部分政府服務等。高盛估計，按照財政部目前的現金餘額，勉強支撐至11月初的機會也不大。

隨着債務上限臨近、聯儲局即將退市等不利消息發酵，甚至有機會觸發股債拋售潮。瑞銀財富管理指，兩黨政治爭端引發的危機，將以「破壞市場信心」為代價。該行美洲投資總監馬爾切利指出，2013年國會推遲表決提高債務上限，引發部分政府機構停擺，投資者大舉拋售，短期國債孳息率升0.5厘、企業票據債息抽高，期間標指回調約4%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，未來數月股市確實存在下行風險。在各種潛在風險下，美股短線隨時會借勢調整，「出現5至10%的跌幅也不出奇」，因為目前市場估值稍為過高。不過，現時經濟形勢和企業盈利增長等仍然利好，長遠而言仍繼續看好美股。

花旗預計未來12個月債息會升至1.5至2厘，漲勢可能來得既急且猛，正如今年初債息從不足一厘，3月時已升至1.7厘，為高估值增長型股份帶來風險。

華府債務上限危機亦會對經濟構成重大影響。高盛指，隨着死線臨近，消費者信心亦會同步下跌；更大膽預測，拜登政府為了爭取國會必要的支持，甚至可能會把未來10年3.5萬億美元預算藍圖，大幅縮減至2.5萬億美元。

資產管理公司古根漢則估計，聯儲局可能會因此推後宣布縮減買債規模。若該局延後退市時機，或會令債息進一步下跌。

中金則指，如債務上限問題及時解決，加上就業持續復甦、聯儲局退市等，預測10年期美國債息第四季將溫和上行，年底觸及1.6厘。據財政部預計，其恢復發債能力後，財政帳戶存款結餘將上升至約7,500億美元，意味着4,000億至5,000億美元流動性的抽走，使風險資產波動加劇。

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