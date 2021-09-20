道指期貨跌近百點　金價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.23；港匯見7.7832；離岸人民幣(CNH)報6.4711；美元兌日圓處109.97；歐元企1.1725，英鎊報1.3727。金價報1,754.29美元。布油報75.19美元，紐油企71.66美元。比特幣報4.72萬美元。道指期貨跌約100點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●美國白宮發表聲明稱，如果國會不採取行動解決債務上限的危機，美國金融體系將出現違約，引發經濟陷入衰退，並使失業率飆升。

●道指收報34,584點，跌166點或0.48%；標指收報4,432點，跌40點或0.91%；納指收報15,043點，跌137點或0.91%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,835點，跌84點或0.34%。

●即月恒生指數夜期收報24,784點，跌98點，低水137點，成交15,762張。

●微軟公司旗下軟件原始碼寄存服務平台GitHub的競爭對手GitLab，宣布美國上市，股票代號為「GTLB」。

●歐洲央行副行長Luis de Guindos周五(17日)接受外媒訪問時表示，儘管物價上漲，但至今工資並沒有上漲多少，故他預計隨着市場議價持續，今年秋季工資水平將會提高。

●紐約10月期油收報每桶71.97美元，跌64美仙或0.88%；布蘭特11月期油收報每桶75.34美元，跌33美仙或0.44%。

●紐約12月期金收報每安士1,751.4美元，跌5.3美元或0.3%，創逾5周收市新低，全星期計累跌2.3%。

●英國富時100指數收報6,963點，跌63點或0.91%；法國CAC指數收報6,570點，跌52點或0.79%；德國DAX指數收報15,490點，跌161點或1.03%。