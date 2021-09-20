施羅德：歐央行勢放緩購債

在最近舉行的管治委員會會議結束後，歐洲央行宣布維持主要政策利率及各項量化寬鬆計劃不變。受惠於全民接種疫苗進展理想，不少行業得以恢復活動，而該行亦因此對歐元區的前景表示樂觀。然而，該行對於通脹能夠於中期內，維持在接近或高於目標水平的信心則較低。

由於歐洲央行認為現時通脹高於3%主要是暫時性因素所致，因此預料通脹將於2022年回落至2%以下的水平。除了公布抗疫緊急購債計劃(PEPP)相關消息外，這次會議在整體上便好像是又一次「無所作為」的會議。

PEPP計劃的購債步伐或會於今年第四季度「適度放緩」。在聯儲局正準備縮減購債計劃之際，歐洲央行亦需要就PEPP計劃於2022年3月屆滿後的去向作出決定，因此意義重大。

歐洲央行行長拉加德堅稱決定並非是要縮減購債規模，反而是就政策工具作出重新調整。歐洲央行的PEPP與聯儲局不同，因它不是一項設有每月購債目標的開放式計劃，而是具備整體框架、能夠在指定時間內靈活應用的購債計劃。

在今年春天快將結束時，歐洲央行便宣布將加快購債步伐，從而對備受第二輪封城措施衝擊的歐洲經濟起到提振作用。然而，該行要實現此目標無疑將需要耗盡所有購債預算。在某程度上，若歐洲央行已決定將該計劃延續至明年，那麼便只能放緩購債步伐，否則將需要當局主動決定擴大刺激計劃的規模。北歐成員國的通脹本來已較高。後面的做法有可能會受到它們的強烈反對。

拉加德在新聞發布會上表示，管治委員會將於今年12月會議上就如何處理PEPP計劃作出決定，但鑑於經濟前景向好，幾乎可以肯定PEPP將於明年結束。這意味着在2022年第二季度之前，量化寬鬆規模將會由每季度約2,400億歐元下降至600億歐元。縮減購債規模或會導致政府債券孳息率上升，並帶來價格下行壓力，但對整體經濟而言，「新一代歐盟」基金應可為基建開支帶來更大的支持。

至於利率方面，鑑於當局已上調新的通脹目標，加上啟動加息程序需要嚴格的前瞻性指引作為必要條件，我們預期歐洲央行在2022年底前不會進行加息。

施羅德投資管理高級歐洲經濟師及策略師 Azad Zangana