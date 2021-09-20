陳正犖：新西蘭年底前或加息兩次

市場焦點放在今周舉行的聯儲局議息會議，當局或䆁出縮減買債時間表和買債步伐的訊息，並可能於11月開始作出宣布。若美元因而上升，其上升空間可能受制於聯儲局、歐洲央行、日本央行，以及人民銀行的舉措。在聯儲局於2022年繼續購買資產，以支持正面風險情緒背景之下，亦令相對較小的央行(新西蘭央行、加拿大央行及英倫銀行)有空間去收緊當地金融狀況，而不會打擊環球風險情緒，可能令這些貨幣(紐元、加元、英鎊)相對美元錄得升幅。

早前新西蘭公布第二季國內生產總值(GDP)增長2.8%，遠高於央行8月份所預測的0.7%，而新西蘭央行已明確表示，第三季出現變種病毒所引發的經濟疲軟不會對短期加息造成障礙，更中長期的憂慮為通脹可能升至目標水平以上。我們維持對央行10月加息25點子的預期，但把2022年第一季再加息25點子的預測，提前至今年11月，但要視乎10月份會否加息50點子。

基本因素繼續顯示紐元受到強勁支持，特別是相對於美元、加元、歐元，以及瑞郎和澳元，而市場正為10月6日新西蘭央行議息作準備。紐元兌美元若保持於55天線的0.7009之上，最終或上試較強阻力的0.7315至0.7316。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖