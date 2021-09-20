潘梓生：鎳價有望繼續突破

過去兩周市場極其關注鋁價表現，因鋁價終於創下超過8年的新高，通脹大環境下，再配合幾內亞的軍事政變影響鋁土礦供應，從不在大宗商品焦點之內的鋁價近日終「吐氣揚眉」。不過，筆者對鋁價再大升的空間極有保留，因鋁土礦供應與鋁產能關係有限，而鋁庫存持續高企，將是限制鋁價繼續大升的重要阻力。

相反，鎳價近期同樣創下7年新高，但升勢遠未及鋁價火熱，原因之一是鋁價有獨特的政治因素撐腰。不過，關乎基本面鎳則遠遠優勝於鋁價，首先，除了通脹大環境支持外，鎳的用途由以往只用於不銹鋼，轉為應用於電動車電池之中，在電動車已成大潮流的環境下，鎳的需求比以往大增。而且政治因素同樣令鎳價有潛在大升空間，印尼和菲律賓作為兩大產鎳國，經常傳出限產或限制出口的措施，近期亦有傳印尼限制低純度的鎳礦出口，以提升國內提煉廠的利潤，這將限制全球的鎳供應。

另外，LME鎳庫存在今年下半年持續下跌，反應市場對鎳原材料需求在汽車晶片短缺下仍然旺盛。雖然鎳價在突破20,000美元後稍為回順，但長線走勢在突破20,000美元後仍然良好，若投資者一直關注鋁價的表現同時，不妨留意鎳價走勢，繼續突破的機會仍然甚高。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生