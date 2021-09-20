沈振盈：本周港股料蓄勢攀升

對於此點筆者覺得言過其實，相信事件只是個別例子，對內地金融體系的衝擊，筆者認為並不如外界所講的嚴重。其實內地對內房公司的規範及監管，早在4年前已開始進行，當中包括：銀行體系不再向房地產項目貸款，禁止內房公司於內地集資圈錢，以及只可在境外發債。基本上已為防範內房爆煲作好準備，估計今次恒大事件應該已是預料之內。

若從玄學角度，大市在下周初仍然反覆，過了中秋之後，大市可望進一步攀升。整體上，9月下旬市況應是利好為主，不用過分擔心。

本周每日的股市走勢預測：

周一(辛未日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，市況反覆為主

周二(壬申日)：天干屬水地支屬金，金生水之局，反覆向淡

周三(癸酉日)：假期

周四(甲戌日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，大市急升

周五(乙亥日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，先升後回

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)