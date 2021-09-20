港股挫逾600點　地產股沽壓重　平保再瀉6%

港股跌幅擴至超過600點，恒生指數挫至24,200點水平，再創逾10個月低位。國企指數跌逾200點；科技指數跌150點，主板成交200億港元。

本地地產股成新一批被拋售板塊，恒基地產急挫逾一成；新鴻基地產跌8.5%；長實跌7.5%；信和置業跌7%；新世界發展跌8.5%。市傳香港主要地產商被要求解決樓荒，並指「遊戲規則已經改變」。

金融股亦拖低大市，友邦保險跌3.8%；中國平安跌6.7%；建設銀行跌2.1%；滙豐控股跌1.3%失守40元。

【09:20】港股開市受壓 ATMX全線跌 地產股被拋售

內地A股休市，港股承接美股上周五跌勢，周一(20日)開市跌280點或1.12%，恒生指數報24,640點；國企指數低開112點或1.26%，報8,828點；科技指數跌72點或1.12%，報6,379點。

大型科網股下跌，騰訊低開1.1%；阿里巴巴跌0.4%；美團跌1.6%；小米集團跌0.4%；京東集團跌2.1%；快手跌2.5%。

傳香港主要地產商被要求解決樓荒，並指「遊戲規則已經改變」，地產股被拋售，新鴻基地產、長實、恒基地產及新世界發展開市齊跌3.1%至3.5%；領展都跌近1%。