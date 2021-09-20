【產經直播】醒你博反彈最佳之選！

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恒生指數上周經歷四連跌後，直至上周五(17日)終於反彈逾250點收市，可惜仍未能收復兩萬五關口，全周計累挫逾1,200點，周一(20日)跌勢未止，可否趁機博反彈？外圍方面，本周焦點落在周二(21日)起舉行的美國聯儲局議息會議，以及國會討論美國國債債務上限的進展，這些因素會如何左右大市走勢？

內房債務危機繼續發酵，火燒連環船下，外界擔心會演變成「中國版雷曼事件」，威脅內地銀行系統安全。有傳多家內地銀行已作好準備，為相關貸款計提損失準備或對部分短期貸款進行展延，金融股似乎低處未算低，不宜沾手？做淡值博空間大？

另外，恒生科指上周五跑贏恒指，科網股反彈勢頭可否延續？

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