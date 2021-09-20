美財長耶倫倡提高債務上限　違約將引發金融危機

美國財長耶倫日前於文章中再次呼籲國會提高聯邦債務上限，認為美國債務違約將引發一場歷史性的金融危機，並警告美國將在這場危機中成為一個永久性的弱國。

耶倫稱，違約引發的危機將加劇持續的新冠疫情造成的損害，使市場陷入混亂，並使美國經濟重新陷入衰退，導致數以百萬計就業機會喪失，利率持續上升。違約將拉高借貸成本並降低資產價格，從而對消費者造成經濟損害。

她表示，相對於其他國家，美國幾乎都可以以更低的成本借款，違約將危及這種令人羨慕的財政狀況。此外，還會使在美國的生活成本增加，因為更高的借貸成本將落在消費者身上。一旦違約，抵押貸款、汽車貸款、信用卡帳單等所有借款購買的東西都會變得更加昂貴。

她又認為，提高債務上限一事拖得太久還是會造成損害，她提到2011年的債務上限危機將聯邦政府推向了違約的邊緣，促使美國信用評級被下調。

她此前曾表示，可能會在10月出現違約，屆時財政部可能用盡現金儲備和28.4萬億美元債務限額下的特別借款能力，惟於最新的文章中未有透露可能發生違約的時間表。