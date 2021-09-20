【瑞通推介】港股大跌　資金開牛證較前審慎

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮美國聯儲局會在今周議息會議宣布「收水」，美債息上升。道指上周五(17日)收跌166點或0.5%，報34,584點。恒指上周五跌至24,424點低位後反彈，並以全日高位24,920點收市，升252點或1%，結束4日跌勢。周一(20日)早段暫最多大跌近900點，考驗兩萬四關口，再創10個半月低位。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,000萬元，反映投資者減倉觀望。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,700至25,799點。

中央傳晤港地產商，促助解房屋短缺，地產股周一早段顯著受壓。新鴻基地產曾插逾9%、低見95.5元；恒基地產瀉12%、跌穿30元關；新世界發展亦挫12%，長實集團挫9.5%、一度失守42元。

騰訊控股上周五下試445元邊緣後獲買盤吸納，全日倒升2.4%，收461.8元，結束4個交易日跌勢。微信公布，將分階段分步驟實施外鏈管理措施，目前正在執行的第1階段，用戶可以在1對1聊天場景中訪問外部鏈接。騰訊周一早段跌逾2%，考驗450元水平。上周五有逾2,900萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾80萬元淨流入。

香港交易所上周四(16日)急挫過後，上周五呈好淡角力局面，收跌不足0.1%，報491.8元，受制多條短期平均線。跨境理財通正式啟動，有券商預期港交所有望受惠更多跨境理財產品推出。另外，聯交所近日刊發SPAC(特殊目的收購公司)上市機制諮詢文件。港交所周一早段跌逾2%，於480元以下徘徊。上周五有近840萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾800萬元淨流出。

友邦保險錄4連跌後，上周五曾再跌逾2%，低見86.05元的個半月低位，之後獲承接，全日平收於88.1元。美債息持續向上，一度衝上1.38厘。不過友邦周一早段曾回落至83元，跌幅超過4%。上周五有逾430萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有近40萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。