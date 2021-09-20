【高盛推介】資金持續部署港交所好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所在上周四(16日)急跌失守500港元關口收市後，上周五(17日)窄幅整固，收市跌不足0.1%。周一(20日)早段則低開約0.6%後跌幅擴大，最低見471.2元，為1個月低位。

中國人民銀行與香港金管局聯合公布債券通「南向通」將於9月24日啟動，市場密切關注。而另一市場密切關注的在香港推行特殊目的收購公司(SPAC)上市機制，港交所就此發表諮詢文件，其代表強調諮詢文件中的建議並不容許未符合上市條件的資產以SPAC方式上市。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署好倉，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,280萬元，為同期第3多資金流入的認股證相關資產。牛證則於上周五繼續獲資金流入，有約260萬元，並較集中在475至480元收回區域的產品。

淡倉方面，雖見認沽證於上周五獲資金轉向沽出，但上周一(13日)至上周四皆錄得資金流入，合共約780萬元。而上周五部署熊證的資金則主要沽出。

港交購證23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿4.9倍，低面值、中長期、低街貨。

港交購證22436，行使價525元，2021年12月31日到期，實際槓桿9倍，高槓桿、低街貨。

港交牛證63774，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交沽證25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿6.1倍，中期、低街貨。

港交熊證58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，高槓桿貼熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。