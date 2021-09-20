【高盛推介】資金持續部署港交所好倉
2021年09月20日 12:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所在上周四(16日)急跌失守500港元關口收市後，上周五(17日)窄幅整固，收市跌不足0.1%。周一(20日)早段則低開約0.6%後跌幅擴大，最低見471.2元，為1個月低位。
中國人民銀行與香港金管局聯合公布債券通「南向通」將於9月24日啟動，市場密切關注。而另一市場密切關注的在香港推行特殊目的收購公司(SPAC)上市機制，港交所就此發表諮詢文件，其代表強調諮詢文件中的建議並不容許未符合上市條件的資產以SPAC方式上市。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署好倉，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,280萬元，為同期第3多資金流入的認股證相關資產。牛證則於上周五繼續獲資金流入，有約260萬元，並較集中在475至480元收回區域的產品。
淡倉方面，雖見認沽證於上周五獲資金轉向沽出，但上周一(13日)至上周四皆錄得資金流入，合共約780萬元。而上周五部署熊證的資金則主要沽出。
投資者如看好，認購證方面的低面值選擇可留意屬中長期的低街貨港交購證(23020)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨港交購證(22436)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛證(63774)，與現價有約32.5元收回距離。
港交購證23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿4.9倍，低面值、中長期、低街貨。
港交購證22436，行使價525元，2021年12月31日到期，實際槓桿9倍，高槓桿、低街貨。
港交牛證63774，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交沽證25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿6.1倍，中期、低街貨。
港交熊證58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，高槓桿貼熊。
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