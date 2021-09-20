周樂樂：國內嚴控碳排放　關注新能源股

過去一周，市場情緒在逐漸減弱，包括上證指數、深圳成指在內的指數全線下跌。申万一級行業中，4個行業漲24個行業下跌，其中，最強的前三行業是化工、醫藥生物和公用事業，最弱前三行業是建築材料、有色金屬和鋼鐵。數據上看，資金偏好因國家能源雙控政策推出而漲價受益的行業，而資金看淡地產產業鏈，主要是恒大地產兌付危機引起全產業鏈兌付憂慮。

國內消息方面，國內各省市為了執行國家能源消費強度與總量雙控制度，陸續推出了高耗能產業限產能源、限電等政策，加劇市場了對化工原材料與電力而漲價的憂慮。認為國家強力推行能源雙控政策，主要是因為高耗能與高污染行業短期擴產超預期，導致碳排放超預期，不符合國家經濟綠色轉向的發展目標。預計限產政策短期引起個別化工產品的漲價，隨符合環保條件的具有技術優勢的企業擴產與市場供需憂慮降低，價格才能恢復合理價格。

重點關注新能源汽車、新能源、半導體等未來有巨大成長潛力的化工材料公司。同時，各地推出限電政策，主要製造業擴張增加能源消耗、高耗能行業過度擴張、中小火電站淘汰等，導致電力供應不足。預計電力短缺在國家綠色能源轉型的背景下短期難以解決，國家將允許各地根據自身情況提高電價，有利於加快新能源行業發展，重點關注光伏、風電、核電、水電等產業鏈企業。

另外，恒大地產出現兌付危機事件持續發酵，預計地產行業產業鏈憂慮短期難以消除，主要是涉及產業鏈面廣與資金金額巨大。因國內這幾年陸續在處理如紫光、海航等大企業破產案件，預計國內出現債務危機的概率不高，但投資者仍需要避免投資相關重災企業。

海外消息方面，美國8月通脹CPI不及預期，市場對通脹憂慮有所減緩，有部分言論表示通脹見頂預期將降低美聯儲縮減QE的壓力。同時，8月美國零售銷售額環比增長0.7%，好於市場預期，降低了市場對美國經濟憂慮。加上，美國9月份正式推出基建投資方案，有助於支持美國經濟恢復。需要注意的最近美元指數走強，反映出美聯儲縮減QE預期與美國經濟前景好轉預期。預計大宗商品價格得到抑制，需要謹慎風險資產價格波動。

綜合來看，面對美聯儲縮減QE預期與美國基建投資計劃，這兩大因素可能引起資本市場波動與工業品的需求增加，預計國內政策堅定推行穩健貨幣政策與產業升級轉型。目前整體行情走強概率不高，仍以結構性行情為主。策略上，重點關注新能源產業鏈。

勝利證券副首席運營官 周樂樂