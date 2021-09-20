陳偉明：港股熊勢似乎沒有懸念

正當投資者開始認為市場已逐漸消化中央反壟斷及監管消息，港股於24,600開始見雙底，並且連續反彈3周高見26,500關，大市再受中央政策拖累於上周開始轉弱，今早跌穿24,000關。

繼科網平台監管後，澳門賭業續牌諮詢收緊多項要求，包括委派政府代表入駐博企，博企派息須先獲政府批准，致力打擊洗錢和資金外流情況，濠賭股因而急瀉，而最重要的是市場重新擔心中央監管政策有機會繼續延伸至不同產業，最新更傳出內地官員向香港主要地產商施壓，要求解決房屋短缺問題，本港地產股亦因此重挫。

幸好筆者早前多次強調港股逢反彈減持甚至清倉，現在港股雖然已跌至24,000關，但在前景不明朗下，資金流走難言何時見底。由於大市始終短期累積的跌幅已多，現在最佳策略是用風險有限的Long Put策略，利用其高槓桿特性，控制注碼，小注博大贏。

策略上，建議期指如繼續穿底可Long Put即月價外600點恒指期權，反彈至短期指數移動平均線(EMA 7)，則分兩注Long Put 10月價外1,000點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明