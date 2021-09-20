港金融才俊移居加拿大　「入鄉隨俗」放棄短炒

加拿大不論在投資風氣，還是在生活節奏等方面皆與香港大不同。

近日不少有意移民港人把焦點放在英國，令一些熱門學校「一位難求」，名校區內樓價高踞不下。另一邊廂，上世紀90年代已是港人移民目的地之一的加拿大，目前學位和工作競爭情況不如英國般緊張，兼可能較易找到親朋戚友照應，吸引力絕不比英國遜色。

前金融從業員翁世權(Simon)一家在7月上旬飛抵加拿大溫哥華，開展移民生活。他分享，一直已有移居加國的打算，見時機成熟就付諸實行。由作出決定至起行，花了約半年時間。

移民是一項重大決定，半年時間說長不長、說短不短。不過，由於讀書時期居於溫哥華，以及近年每逢暑假都會一家人回加探親，加國對他來說並不陌生，所以都有助加快在移民上的時間準備。

他分享，加拿大和香港稅制有別，在財務處理上要格外留神。在移民加拿大前，他已賣掉不少香港資產，但仍留有部分港股，只是近月已經沒有再加倉，以至連他熟悉的衍生工具也沒有買，投資統統轉為長線。

他表示，由於加拿大不論在投資風氣、生活節奏、時區、稅項皆有別於香港，使人們更傾向買入資產後長期持有。他預計自己持有資產的時間會較過往從事金融工作被規定持有的時間更長。儘管從投資獲取的收益也要付入息稅，但扣除稅項後長線收息，也會較短線炒出炒入賺價，並付資本增值稅划算。畢竟在香港炒股賺的每一元都是袋袋平安，但在加拿大，部分投資利潤會被稅項「吃掉」。

移民是人生重要決定，買樓亦然，其金額之大不得不令置業人士深思熟慮，特別現時在疫情下，全球樓價依然不跌反升。Simon在溫哥華買入二手獨立屋作居住用途，事前亦思慮周全，並特別揀選讀書時經常途經的區域，以減少「隔山買牛」的風險。他建議，若移民人士不熟悉該區樓價，應先租後買，有助避免高價買入帶來損失。

生活成本方面，他指在加國要請師傅上門維修的費用高昂，所以家居事宜盡可能要親力親為，例如早前為新居添置大櫃和傢俬時，他要自行裝嵌，屋外的花園亦要自己打理，這些都是港人移民後要適應的。

至於這裏的物價，他認為必需品的售價便宜，基本上大部分食材都較香港便宜，但若要外出用膳，花費就不低，非必需品如高效能的電腦，售價亦會較香港高。而加國8月通脹率按年上漲4.1%，是2003年3月以來最大升幅。

他補充，溫哥華的職位工種選擇與香港不同，仍要時間觀察，幸而他過往積累下來的投資，能為他帶來定期的被動收入，紓緩經濟壓力，不用急於找工作。

加拿大8月失業率降至7.1%，是新冠肺炎疫情爆發以來最低數字；新增職位9萬個，為連續第3個月錄得增長。

●加國整體樓價年升逾21%

建築材料短缺、建屋成本飆升，正使加拿大陷入樓房供應短缺危機，供伓應求的情況持續推升樓價。加拿大房地產協會(CREA)數據顯示，截至今年8月底，整體加拿大平均樓價繼續在歷史高位水平徘徊，按月升0.9%，按年升21.3%。樓價高企增加「上車」難度，加上建屋速度跟不上人口增長，加拿大豐業銀行估計，加國居民擁有的物業數量，是7國集團(G7)中最少。

各國政府皆試圖解決樓市問題，使普羅大眾可以安居，加國亦然。加拿大將於周一舉行聯邦大選，總理杜魯多表示，假如大選勝出，鞏固自由黨執政，承諾會採取多管齊下的方法應對樓價升勢過快問題，包括計劃在未來4年興建並翻新約140萬間住宅；考慮禁止潛在買家盲目競價，以增加住宅交易的透明度。

此外，就目前愈來愈多外國買家投資加國物業的現象，他承諾未來兩年禁止外國人以投資為目的購買加拿大物業，並會對他們擁有的空置住宅擴大徵稅。他又計劃協助居民「上車」，例如增加首置人士稅收減免額；為40歲以下人士開設免稅的首置儲蓄戶口；政府亦會提供貸款補貼，以「先租後買」形式協助民眾租樓5年後成為業主。

●去年離港人數料急增五成

保安局早前根據市民申請「無犯罪紀錄證明書」(俗稱良民證)的數字，估算2020年有10,500人移居海外，較2019年急增50%，最受歡迎3個移民目的地依次為澳洲、美國，以及加拿大，去年移民人數分別約有2,400、2,000和1,000人。

近10年移民澳洲和加拿大的港人人數相對穩定，移民美國的數字則上落較大。其中，近年移澳的人數長時間保持在每年1,900人以上；移加的則每年約800至1,200人；至於移美的在2011年曾高達4,000人，但在2019年曾跌至約1,300人。

至於另一港人首選目的地英國則不入三甲，原因是英國放寬英國國民(海外)護照(BNO)持有人移民限制後，沒有要求申請人遞交良民證，令估算並不全面。

再者，除了用作申請移民，香港居民也可為海外升學、海外工作等不同類別的入境簽證，以及為申請領養小孩而申請良民證，因此申請良民證數字不等同移民數字，加上提交良民證申請時所填報的問卷調查回應率近年呈下降趨勢，也影響了移民數字估算的準確性。