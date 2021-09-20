中原按揭：8月轉按登記按月增9%　創20個月新高

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原研究部數據顯示，2021年8月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄2,102宗，按月升8.9%，創過去20個月新高，並連升4個月。

王分析，今年5月至今，與樓按相關的1個月拆息處於0.1%以下水平，造就H按實際息率持續處於低於1.4%之超低水平，加上銀行相繼增加轉按優惠，令轉按息率及條款較年初吸引；利息下跌、加上轉按優化，推動轉按及物業套現個案增加。9月16日1個月拆息再跌至0.062%的逾11年半低水平，導致H按實際息率低至1.36%，預料轉按登記量將繼續向好。

數據顯示，四大銀行轉按巿佔率8月份微升2.8個百分點，8月份滙豐銀行轉按巿佔率按月增1.5個百分點至17.6%(371宗)，連續四個月排名第一。中銀香港以311宗維持排第二，市佔按月升1個百分點至14.8%。恒生銀行8月份轉按巿佔率升1.5個百分點至14%，為2019年10月以來新高，排名第3，錄295宗轉按登記。渣打銀行期內市佔率9.9%，跌1.2個百分點，排名第四，錄208宗轉按登記。