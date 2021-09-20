【高盛推介】汽車股跟隨大市下跌　看反彈留意購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國商務部發表《有關進一步做好當前商務領域促消費重點工作》通知，提出要促進新車消費。此外，上周有報道指工信部副部長辛國斌表示，電動車關鍵部件動力電池，面臨鋰鈷鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力。汽車股周一(20日)受壓。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪認購證於上周三(15日)及上周四(16日)共錄得約690萬元資金流入後，上周五資金轉向沽出。認沽證則於上周五獲資金轉向流入，有約450萬元。吉利方面，認購證於上周一(13日)至上周四皆錄得資金流入，合共約780萬元，上周五資金轉向沽出。認沽證則於上周五獲資金轉向流入。

比迪購證16532，行使價268.2元，2021年12月10日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。

比迪購證24955，行使價298元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低街貨。

比迪牛證54756，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽證23961，行使價220.68元，2021年12月22日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、低街貨。

比迪沽證23547，行使價200元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.6倍，高槓桿。

比迪熊證59873，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

吉利購證25305，行使價28.88元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿、低街貨。

吉利購證18008，行使價27.55元，2021年12月28日到期，實際槓桿6倍，貼價、行使價24至28元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

吉利牛證53280，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率8.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

吉利沽證24523，行使價22.88元，2021年12月31日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。

吉利熊證59876，收回價30元，行使價30.5元，換股比率50，槓桿比率3.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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