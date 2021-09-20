唔到你唔服！印度神童預言又成真 今次股災會跌到...

8度預言成真的「印度神童」阿南德，震撼全球，今次他又準確預言9月股災！早前他預言「8月、9月木星將處於魔羯座中，對世界不利」。估唔到一踏入9月，美國紐約「下了5萬座奧運泳池雨量」，繼而出現有人命損失的大水浸。同時，環球疫情再度蒙上陰霾，Delta變種仍未解決，又再出來勢凶凶的「Mu」跟「C.1.2」。

而對香港人切身利益相關的是，今日(20日)港股再度出現小股災，單日一度暴冧1,048點，插穿24,000點心理關口，至23,871點的逾11個月低位，收市報24,099點，跌821點或3.3%。

甚至以往一向以穩陣見稱的大型本地藍籌股，今日跌幅都猶如「股仔」，甚至「仙股」。恒基地產收市挫13.2%；新世界發展跌12.2%；新鴻基地產跌10.3%；長實跌9.3%......

目前，阿南德才14歲，其預言準繩度卻冠絕全球，以下將介紹其近期的威水史。6月時，他預言英國、以色列會出事，結果兩國的疫苗注射覆蓋率雖然在世界名列前茅，新冠肺炎感染率卻不斷攀升。

7月的時候他說「火星土星在相對位置」，世界的不安動盪更加明顯。當時就發生日本靜岡土石流、中國河南水災、美國邁阿密公寓倒塌。

8月時，應驗他早在6月的預言「8月、9月木星將處於魔羯座中，對世界不利」，而8月希臘、土耳其大火、海地地震、日本辦完東奧之後疫情攀高，以及美國退出阿富汗，塔利班重掌政，震撼世界。

而最令金錢掛帥的港人擔心的預言是，經濟將於9月急轉直下，屆時影響全球經濟和股市，到了「11月21日」後才會好轉。他更指，最大的一波動盪會在明年4月「火土大合」時發生，屆時全球會面對一連串的劇變和慘重事件，堪稱是「最崩潰的時期」。