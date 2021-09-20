庫克上任10年Apple創意不再？　卻成最賺錢公司

Apple的iPhone 13面世，亦是創辦人喬布斯離世的第10年。然而，現任行政總裁庫克所推出的每一代iPhone，均被網民戲稱「與上一代沒大分別」，遠不及喬布斯任內的最後一部iPhone 4；但在庫克手中，Apple卻一躍成為全球最賺錢的公司，令人不禁提出一個擬問，當年喬布斯選擇庫克是正確嗎？

過往，喬布斯下的iPhone 4是「劃時代的產品」，但及後的每一代iPhone好像僅是上一升的小升級，甚至有些功能是「參考」Android手機，令部分「果迷」認為Apple的創新能力不大不如前。雖然「創新」不再，但事實上，Apple的市值在庫克在任的10年間，由剛上任時的3,340億美元，飆升至現時的2.46萬億美元；公司股價飆升近12倍，在各方面均超越喬布斯時代。

據外媒統計，若今年5月數據計算，Apple平均每分鐘能獲利69.12萬美元(約539.13萬港元)；今年的《財富》世界500強榜中，Apple亦打敗沙特阿拉伯國營油企沙特阿美(Saudi Aramco)，成為全球最賺錢公司。

台媒引述台灣愛普生視覺科技營業部副總經理黃少白指出，企業在不同成長階段就需要不同的人掌舵，他指喬布斯是一位天才，但庫克則是成功管理天才。事實上，庫克一手重建Apple的供應鏈，功能打通零件供應商、組裝廠和銷售渠道的資訊系統，能清楚掌握每周的銷售預測、訂購需求、庫存積壓等，令Apple擁有世界上最高效的供應鏈。

有媒體分析指，Apple產品或許能被其他品牌模仿，但庫克打造的供應鏈卻難以被複製。

同時，庫克上任後亦擴充Apple產品線及採取降價策略，2010的Apple官網僅提供14款，但至今產品線則擴展至27款。隨着產品數量和版本更新，Apple產品的價位擴大，亦令不同的消費者亦能找到自已合適的產品。

Apple在推出新產品同時，舊版本並不會下架，反而降價繼續銷售。業內人士指出，其中一個好處是消化庫存，另外不同再花資源再造一個便宜版本的新機型。

最後，庫克亦將Apple的產品慢慢轉向至一個服務，例如推出自身音樂及串流平台，健身服務的應用程式，還包括原有的雲端服務，令Apple不再是一間賣硬件的公司；而庫克的策略亦很成功，去年Apple的服務收入達到175億美元，幾乎是iPhone收入的一半，亦高於其他何類別硬件產品。