江西省整治樓市　新力控股暴瀉9成

新力所處的江西省住建廳、省發改委等八部門周一聯合印發《江西省持續整治規範房地產市場秩序三年行動方案》，明確在全省範圍內開展持續整治規範房地產市場秩序3年行動，重點整治房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等方面存在的突出問題，以促進全省房地產市場平穩健康發展，保障群眾合法權益。

據方案，本次整治範圍包括4個方面，包括全省所有在建在售的房地產開發項目；所有房地產開發企業、房地產經紀機構、住房租賃企業、物業服務企業；房地產交易活動各環節；重點整治2020年以來信訪投訴多、舉報反映問題突出的項目和企業。

整治內容則涉及房企是否存在未按房屋買賣合同約定如期交付房屋、房屋銷售是否存在「捂盤惜售」、捆綁銷售車位儲藏室等連串行為。

公告還指出，各地可結合本地實際，因城施策增加整治內容；對逾期不能償還債務、大規模延期交房、負面輿情較多等存在重大經營風險的企業，將實施重點監管。

惠譽上周把新力控股評級展望下調至「負面」，因債券融資渠道受阻，高周轉業務模式變得困難，但維持「B+」評級。惠譽表示，由於投資者情緒低迷，新力控股的境外債券資本市場融資渠道嚴重受阻。該公司有3筆境外債券將分別於今年10月、明年1月及6月到期，總額達6.94億美元。惟該企明年到期的債券當前交易價格存在20%至25%的折讓，意味新力控股可能需要用手頭現金償付上述3筆債券。