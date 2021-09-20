道期大跌449點 油價挫逾1%
2021年09月20日 16:17
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美匯指數報93.37；港匯見7.7874；離岸人民幣(CNH)報6.4848；美元兌日圓報109.72；歐元企1.1709，英鎊處1.3672。金價報1,754美元。油價挫逾1%，布油報74.56美元，紐油報71.1美元。比特幣跌近7%，企4.4萬美元水平。道指期貨大跌449點。
●內地A股休市，港股兩萬四關失而復得。恒生指數最多瀉逾千點，收報25,099點，跌821點或3.3%。國企指數收報8,638點，跌301點或3.38%；科技指數收報6,271點，跌180點或2.8%。主板成交1,417億港元，港股通暫停。傳香港主要地產商被要求解決樓荒，地產股被拋售，恒基地產挫13.1%；新世界發展跌12.2%；新鴻基地產跌10.34%；長實跌9.31%；信和置業跌5.6%；恒隆地產跌13.19%。中國恒大澄清召開財富投資人大會通知消息為偽造，惟股價繼續尋底，再瀉10.23%。 https://bit.ly/3hQhBcp
●歐股早段全線向下，英股跌1.4%，德股及法股挫逾2%；礦業股能源股成跌幅最大的板塊之一，嘉能可及力拓跌超過3%。https://bit.ly/3hMCuoS
●中國經濟：
-內地首富鍾睒睒進軍私募基金領域。
-今年中秋月餅外銷增，首8月廣州出口貨值漲近倍。
-字節跳動推短視頻App「小趣星」，瞄準中國青少年。
●環球股市大調整！道指期貨瀉逾400，歐股齊跌。
●傳澳門官員今午與博彩業代表會面，賭股普遍偏軟。
●恒大高層指業務或被政府按地區接管，惟此屬最後手段。
●破紀錄！巨型科企今年累斥逾2萬億元併購競爭對手。
●全球缺「芯」！美銀料今年全球晶片銷售額升24%。
●方星海指監管科企非與美國金融市場脫鈎。
●美財長耶倫倡提高債務上限，違約將引發金融危機。
●葉一堅出任海外公司授權代表，2美國人獲委壹傳媒旗下公司董事。
●國泰8月客運量較疫前大瀉逾95%，第4季增加航班無望。