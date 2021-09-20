道期大跌449點　油價挫逾1%

美匯指數報93.37；港匯見7.7874；離岸人民幣(CNH)報6.4848；美元兌日圓報109.72；歐元企1.1709，英鎊處1.3672。金價報1,754美元。油價挫逾1%，布油報74.56美元，紐油報71.1美元。比特幣跌近7%，企4.4萬美元水平。道指期貨大跌449點。

●中國經濟：

-內地首富鍾睒睒進軍私募基金領域。

-今年中秋月餅外銷增，首8月廣州出口貨值漲近倍。

-字節跳動推短視頻App「小趣星」，瞄準中國青少年。

●環球股市大調整！道指期貨瀉逾400，歐股齊跌。

●傳澳門官員今午與博彩業代表會面，賭股普遍偏軟。

●恒大高層指業務或被政府按地區接管，惟此屬最後手段。

●破紀錄！巨型科企今年累斥逾2萬億元併購競爭對手。

●全球缺「芯」！美銀料今年全球晶片銷售額升24%。

●方星海指監管科企非與美國金融市場脫鈎。

●美財長耶倫倡提高債務上限，違約將引發金融危機。

●葉一堅出任海外公司授權代表，2美國人獲委壹傳媒旗下公司董事。

●國泰8月客運量較疫前大瀉逾95%，第4季增加航班無望。