澳娛：修訂博彩法可補足漏洞　對取消賭牌副牌表支持

在澳門《博彩法》修訂諮詢會上，多間持牌的博彩企業代表都先後發言，均同意政府所說《博彩法》行使了20年，應按時代變遷作出修訂，惟冀政府對當中具爭議的地方，例如派政府人員進駐博企、新增非法收受存款罪等有更多清楚的解釋。

另外，他又認為，新批出的賭牌假如年期太短，對投資者的回報發出了負面的信息。此外，本次修法的另一爭議點—為博企引入政府代表，官氏亦表示沒有任何意見，因為集團長久以來都與政府保持合作的關係。

至於博彩法其他的修訂建議細節，例如對「員工」的定義、公司資本的要求等，都冀政府能夠給出詳細的定義和解釋。

澳門經濟財政司辦公室主任辜美玲回應時指出，是次建議禁止轉批給，是不希望賭牌無限擴大或帶來不穩定，維持博彩業的規模。至於派駐政府人員，她表示這不是新生的事物，在1992年的「13/92/M」號法律經已存在，政府亦已在多個機構有派駐代表。

另外，賭牌批出期限，將會以綜合多項因素地考慮，包括就業市場的穩定，持牌人的投資時間和對回報的合理期望等。她強調上述多項重點，都冀在本次聽到公眾的意見，由於是諮詢，故政府沒有提出任何前設。

另方面，博彩業中介人(俗稱疊碼仔)的多名代表，亦提出多項建議，例如希望澳門政府能夠與內地政府溝通，成立機制，方便業界到內地追債，以及成立資類似中澳兩地的跨境資料庫，讓內地有前科的欠債者或犯罪者難以在澳門借錢；冀放寬疊碼仔公司開立戶口、在銀行借貸和其他合法渠道的融資等。

官員表示，對業界的實務提議表示歡迎。又會對本次諮詢的任何意見都會作出分析，吸納後會寫入法律。