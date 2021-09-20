【房住不炒】深圳廣州樓價下跌　港樓價將步後塵...

內地堅持「房住不炒」，對樓市監管毫不手軟。與香港一河之隔的深圳樓市由年初開始受壓，自「深房理事件」曝光後，當局使出一連串組合拳，包括深圳高官大換班、限制資金流入樓市、二手樓指導價及學區房新政等。國家統計局數據顯示，深圳二手樓價已連跌4個月，而且跌幅有加劇趨勢，今年5月份按月僅跌0.1%，8月份已擴大至按月跌0.4%。

業內人士分析，由於樓價持續下跌，更堅定了買家的觀望態度而不願入市。據深圳市住房及建設局數據，繼7月份二手樓交投量按年跌幅高逾8成，僅錄2,500餘宗成交後；剛過去的8月份亦只約2,000宗二手成交，按年跌逾7成。

與此同時，地產代理的生意亦深受衝擊，內媒引述深圳市房地產中介協會數據，截至今年6月底，該市地產代理人數約4.5萬人，按年大減逾11%；而期內地產代理店舖執笠亦逾1成。

由於深圳樓價下跌，令跟車太貼的廣州「彎道超車」，樓價升幅跑贏全國，成為槍打出頭鳥的對象。於是，8月底輪到廣州市住建局推出二手住房交易參考價格機制(二手樓指導價)，開始進入跌價節奏。

該市對96個小區推出的二手指導價遠低於市價，個別小區甚至低近5成。內媒以番禺的星河灣為例，指出其二手指導價約3.3萬元人民幣/平方米，而較早前的二手成交價約6.4萬元/平方米，指導價比實際價低近5成。分析指，指導價出台既降低業主心理預期，同時減低買家入市信心，令廣州樓市價量齊跌。該市代理統計指，二手指導價執行後一周，二手樓交投量僅400餘宗，按周跌約7%；樓價更挫逾8%，大跌主要因為熱門區住宅需求下降，而偏遠地區的住宅成交較多所致。

上述事件，早已預示香港樓市未來。惟近月代理樓價指數再創新高，於是乎，近日傳出內地當局要求香港地產商解決香港房屋短缺問題，相信香港樓價亦難以獨善其身，即將步深圳、廣州後塵！