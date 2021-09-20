會地藍田站第2期名為KOKO RESERVE　供82伙

再有新盤部署登場，其中會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第二期正式命名為KOKO RESERVE，至於大鴻輝興業旗下位於上水新樂街的新盤尚宜亦上載樓書。

●KOKO HILLS第2期名為KOKO RESERVE 提供82伙

市區新盤部署登場。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第二期正式命名為KOKO RESERVE。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目提供82伙，涵蓋兩房至四房單位，實用面積483方呎至1,175方呎。項目正準備示範單位及售樓說明書，料月內推售，又預期今年10月取得入伙紙，明年9月交樓。

他續指，KOKO HILLS一期已賣出158伙，套現約19億元，佔整個項目六成，平均成交呎價約21,700元，相信KOKO RESERVE的單位景觀較優越，料售價較項目一期有10%上升空間。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，項目猶如九龍版陽明山莊，設有約7.2萬方呎大型會所及園林。會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指，項目為三期之中最臨海及密度最低，採三梯六伙設計，飽覽維港景色，擁有獨立大堂入口，基座設私人會所。項目4分鐘步程可到藍田地鐵站，料可吸引家庭客、換樓客或九龍東上班的分支家庭。

黃光耀續指，截至周一(20日)集團過去三季售出近1,300伙，套現金額接近220億元，收益集中在九龍東的項目，售出765伙，包括鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第一期、啟德MONACO及啟德GRANDE MONACO，這三個項目中的最高成交呎價達40,510元。

集團第四季準備推出不同項目，包括啟德沐泰街10號正等待預售樓花批文，希望可緊接KOKO RESERVE推售。至於山頂聶歌信山道項目Mount Nicholson的最後4伙頂層複式戶正準備第四季推出市場，實用面積4,194至4,551方呎。另一山頂項目為種植道11號的5號至8號屋，實用面積6,000方呎至8,000方呎，料於第四季以招標形式出租。

●THE HENLEY III周一傳沽26伙 套現逾2.6億元

市場消息指，項目截至周一晚售出26伙，套現逾2.67億元。該盤至今累售97伙，套現逾9.16億元。

資料顯示，項目的第3號價單涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由615.98萬元至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元，折實平均呎價28,803元。

●鰂魚涌THE HOLBORN加推23伙 先到先得形式發售

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，是次加推的23伙單位，包括5伙一房單位及18伙開放式戶，實用面積由220方呎至260方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價593.14萬元至819.02萬元，折實呎價25,860元至31,617元。整批單位定價總值約1.64億元，折實總值約1.55億元。

項目首輪銷售反應理想，其中開放式單位售出22伙，佔可發售的開放式單位近90%。

●上水尚宜提供30伙 面積138呎起細絕新界北私樓

據一手銷售資訊網資料，大鴻輝興業旗下位於上水新樂街住宅項目，正式命名為尚宜，剛上載售樓書說明書，項目樓高6層，提供30個單位，實用面積由138至259方呎，一房及開放式間隔，其中開放式單位料為新界北最細私樓。

●維港滙項目單日售出3伙

至於維港滙III亦售出第1B座27樓E室，實用面積277方呎，以738.6萬元售出，呎價約26,665元。

●迎海‧駿岸複式戶6168萬元售

●屯門帝御系列再沽出3伙

新界區上車盤需求殷切。由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列周一(20日)沽出3伙。其中屯門帝御·嵐天售出1伙，為第7座10樓2室，實用面積326方呎，一房間隔，成交價569.73萬元，呎價約17,476元。

至於屯門帝御·金灣亦售出2伙，為第5座高層地下01室，實用面積400方呎，連301方呎花園，屬兩房間隔，成交價786.4萬元，呎價約19,660元。另一個售出的單位為為第5座高層地下09室，實用面積385方呎，連346方呎花園，屬兩房間隔，成交價775.4萬元，呎價約20,140元。