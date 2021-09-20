會地藍田站第2期名為KOKO RESERVE 供82伙
2021年09月20日 21:15
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再有新盤部署登場，其中會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第二期正式命名為KOKO RESERVE，至於大鴻輝興業旗下位於上水新樂街的新盤尚宜亦上載樓書。
●KOKO HILLS第2期名為KOKO RESERVE 提供82伙
市區新盤部署登場。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第二期正式命名為KOKO RESERVE。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目提供82伙，涵蓋兩房至四房單位，實用面積483方呎至1,175方呎。項目正準備示範單位及售樓說明書，料月內推售，又預期今年10月取得入伙紙，明年9月交樓。
他續指，KOKO HILLS一期已賣出158伙，套現約19億元，佔整個項目六成，平均成交呎價約21,700元，相信KOKO RESERVE的單位景觀較優越，料售價較項目一期有10%上升空間。
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，項目猶如九龍版陽明山莊，設有約7.2萬方呎大型會所及園林。會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指，項目為三期之中最臨海及密度最低，採三梯六伙設計，飽覽維港景色，擁有獨立大堂入口，基座設私人會所。項目4分鐘步程可到藍田地鐵站，料可吸引家庭客、換樓客或九龍東上班的分支家庭。
黃光耀續指，截至周一(20日)集團過去三季售出近1,300伙，套現金額接近220億元，收益集中在九龍東的項目，售出765伙，包括鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第一期、啟德MONACO及啟德GRANDE MONACO，這三個項目中的最高成交呎價達40,510元。
集團第四季準備推出不同項目，包括啟德沐泰街10號正等待預售樓花批文，希望可緊接KOKO RESERVE推售。至於山頂聶歌信山道項目Mount Nicholson的最後4伙頂層複式戶正準備第四季推出市場，實用面積4,194至4,551方呎。另一山頂項目為種植道11號的5號至8號屋，實用面積6,000方呎至8,000方呎，料於第四季以招標形式出租。
●THE HENLEY III周一傳沽26伙 套現逾2.6億元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，周一(20日)推81伙進行次輪銷售。
市場消息指，項目截至周一晚售出26伙，套現逾2.67億元。該盤至今累售97伙，套現逾9.16億元。
資料顯示，項目的第3號價單涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778方呎，扣除最高折扣5%優惠，折實售價由615.98萬元至2,543.24萬元，折實呎價25,631元至34,059元，折實平均呎價28,803元。
●鰂魚涌THE HOLBORN加推23伙 先到先得形式發售
恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN周一(20日)上載新銷售安排，加推23伙，於周五(24日)以先到先得形式發售。
恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，是次加推的23伙單位，包括5伙一房單位及18伙開放式戶，實用面積由220方呎至260方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價593.14萬元至819.02萬元，折實呎價25,860元至31,617元。整批單位定價總值約1.64億元，折實總值約1.55億元。
項目首輪銷售反應理想，其中開放式單位售出22伙，佔可發售的開放式單位近90%。
●上水尚宜提供30伙 面積138呎起細絕新界北私樓
據一手銷售資訊網資料，大鴻輝興業旗下位於上水新樂街住宅項目，正式命名為尚宜，剛上載售樓書說明書，項目樓高6層，提供30個單位，實用面積由138至259方呎，一房及開放式間隔，其中開放式單位料為新界北最細私樓。
●維港滙項目單日售出3伙
由會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙項目，周一(20日)共售出3伙，其中維港滙I賣出2伙，包括第2座5樓C室，實用面積784方呎，以2,121萬元售出，呎價約27,053元。另一個售出的單位為第2座29樓C室，實用面積784方呎，以2,389.2萬元售出，呎價約30,475元。
至於維港滙III亦售出第1B座27樓E室，實用面積277方呎，以738.6萬元售出，呎價約26,665元。
●迎海‧駿岸複式戶6168萬元售
特色大宅具市場需求。恒基地產(00012)等合作發展的馬鞍山迎海‧駿岸，剛以招標形式售出第7座29及30樓複式A單位，實用面積2,902方呎，平台面積936方呎，設有私人泳池，單位以6,168萬元售出，呎價21,254元。
●屯門帝御系列再沽出3伙
新界區上車盤需求殷切。由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列周一(20日)沽出3伙。其中屯門帝御·嵐天售出1伙，為第7座10樓2室，實用面積326方呎，一房間隔，成交價569.73萬元，呎價約17,476元。
至於屯門帝御·金灣亦售出2伙，為第5座高層地下01室，實用面積400方呎，連301方呎花園，屬兩房間隔，成交價786.4萬元，呎價約19,660元。另一個售出的單位為為第5座高層地下09室，實用面積385方呎，連346方呎花園，屬兩房間隔，成交價775.4萬元，呎價約20,140元。