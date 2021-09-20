恒大及監管危機埋身！港股創一年低　後市博反彈？

內地監管政策及行業整頓措施層出不窮、房企財務令人擔心之際，市場憂慮內地開向大企業開刀的風氣蔓延至本港，恒生指數周一曾大瀉過千點，並失守24,000點大關，觸及自去年10月初以來新低，總市值全日蒸發超過1.33萬億元。內地官媒亦再度發文力撐反壟斷措施，預示行業整頓潮未停。投資界認為，在監管風險等不明朗因素下，港股短期內仍然疲弱，不應期待有顯著反彈。

上周五失守關鍵位後，港股周一即大冧市，恒指低開280點後愈跌愈急，臨近中午瀉1,048點，觸及全日低位23,871點，收市挫821點或3.29%。國企指數挫301點或3.37%，收報8,638點；科技指數亦挫180點或2.8%，收報6,271點。中秋假期A股休市，「北水」繼續缺席。港股總成交額進一步縮至1,419億元，主板沽空比率升至18.87%，為去年5月底之後新高。

恒指60隻成分股當中，僅3隻逆市上揚，表現最佳者乃海底撈（06862），收漲1.43%。大型科網股繼續受壓，騰訊控股（00700）周一再斥資1.04億元回購23萬股，惟股價仍挫1.64%，收報454.2元。阿里巴巴（09988）跌2.19%、美團（03690）跌2.57%、京東集團（09618）挫4.16%。

內地官媒指，政府圍繞反壟斷、反不正當競爭，作出一系列重大決策部署，加大反壟斷監管力度，防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好。「反壟斷利劍直擊市場主體痛點，壟斷再無僥倖空間」下一步，要堅持治「因」及治「果」並重，對壟斷之「果」要依法加大監管執法力度，同時更加重視在壟斷源頭及過程中治「因」。

外圍股市同樣迎來嚴峻考驗，隨着澳洲及美國本周舉行議息會議，環球股市似乎迎來調整期。外媒引述數據指，對沖基金開始淨沽空MSCI新興市場指數期貨，是去年8月以來首現淡倉多過好倉。本季度MSCI新興市場指數亦累挫逾7%，跑贏同期發達市場表現。

建銀國際研究報告指，港股上月大市出現了較明顯的板塊輪動趨勢，能源、原材料、工業股表現最好，其次則為基建、醫療、電訊等。該行預計，在內地監管政策、信貸風險下，港股表現短期內仍然疲弱，而外圍的衝擊亦可能會令跌勢進一步加劇。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基直言，股市受政策風險主導，短線不要期待大幅反彈。他預期，恒指經歷周一大跌後，會在24,000點附近橫行，當前不宜進取。若要入市，可考類防守性高的公用股，惟他提醒這些股份也會隨大市下跌而受壓，只是「跌幅較少」兼有股息幫補。

林氏建議，能承受中高風險的投資者，可考慮「慢慢收集」騰訊、阿里等大型科網股，作長線部署。因為過去一段時間，科網股價已累積了一定跌幅，政策負面消息已反映，估值已經出現較大的調整。這些企業均已響應「共同富裕」政策，隨着政策風險因素退減，長遠股價有望回升。

為應對恒大危機，外媒報道指，內銀正為恒大可能倒閉作準備，其中農行（01288）已計提部分貸款損失準備；民生銀行和中信銀行則準備對部分短期貸款進行展期，當中，民行在過去一年間，對恒大的貸款餘額從400億元人民幣降至300億元人民幣，並已於近月停止提供恒大新貸款。

據悉，過去一年內地各銀行所持有的恒大貸款趨降，且多數貸款餘額均有擔保品或存單作保證。中信里昂認為，上市銀行早已採取謹慎態度處理房地產開發商信貸。據內銀界人士透露，截至今年6月，內銀系統的撥備相關總額為5.4萬億元人民幣，抵押貸款風險及相關貸款額相對價值比率較低。

該行補充，由於銀行近一半的貸款帳簿與房地產有關，防範系統性風險仍然是內地政策制訂者的底線，料當局有足夠的工具來確保有序的去風險過程。在溢出風險上升的情況下，預計監管機構將微調房地產融資政策。

內房債務危機使內險股一同捱沽，儘管內地媒體報道，中國平安（02318）於恒大、藍光等房企投資，無論是股權還是債權均為「零敞口」，但平保股價周一仍續創4年新低，收市跌5.78%，報51.35元。