內房危機拖冧全球　道指早段挫597點

憂慮內地房地產市場問題蔓延，美股周一(20日)早段跟隨外圍股市下挫，道指挫597點，至33,987點；標指挫66點，至4,366點；以科技股為主的納指挫255點，至14,788點。

受外圍股市拖累，港股期指夜市報23,997點，跌65點，低水102點。

摩根士丹利策略師包括威爾遜警告，倘盈利和經濟增長方面傳來壞消息，標指可能出現20%的調整。

周一早段，對經濟敏感的股份顯著受壓，福特汽車、通用汽車(GM)和波音公司股價分別挫4.21%、4.84%和2%；科技股未能倖免，蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook(Fb)和微軟股價分別跌1.37%、1.45%和0.57%。

電動車股沽壓重，理想汽車表示，由於晶片供應恢復速度慢過預期，將第三季付運量預測下調至約2.45萬輛，拖累股價挫5.16%至27.59美元；特斯拉(Tesla)因意外事故受到全國運輸安全委員會額外審查，股價挫2.69%至739.07美元。

油價下挫連累埃克森美孚和雪佛龍股價均挫逾2%；比特幣大跌價，亦拖累虛擬貨幣交易平台Coinbase股價挫4.66%至233.77美元。

除內地房地產市場外，市場亦觀望本周聯儲局議息會議會否暗示收水，美國總統拜登的開支計劃和債務上限亦帶來不明朗。疫情導致的全球經濟復甦放慢，以及商品價格引發的通脹壓力，亦繼續影響投資情緒。