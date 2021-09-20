大摩：面臨「冰與火」抉擇　標指跌20%風險增大

外國傳媒報道，美國華爾街著名分析員Michael Wilson，以其為首的摩根士丹利策略師表示，美國股市下跌超過20%的可能性增大。雖然這仍然是最糟糕的情況，但該行表示，有證據開始顯示經濟增長趨弱、消費者信心下降。

這些策略師在周一(20日)的一份報告中列出了他們稱之為「冰與火」的兩個市場潛在方向。在所謂「火」的樂觀情境下，聯儲會會縮減經濟刺激力度以防止過熱。他們在報告中寫道：「火這種情況的典型結果是標指溫和、健康地回調10%。」然而，「冰」這種更悲觀情況的可能性在上升，他們還描述了經濟急劇減速且企業盈利受到擠壓的情況。

在華爾街，摩根士丹利的策略師比絕大多數其他機構都更悲觀，但他們的觀點呼應了其他最近做出不祥預測的銀行。高盛集團和花旗集團的策略師們也撰寫了有關負面衝擊可能結束美國市場持續上漲的報告。

大摩說：「會是火還是冰？我們不知道，但冰對市場來說會更糟，而且正朝着這個方向發展，我們認為周期中間的過渡將以滾動回調最終衝擊標指而結束。」