報告：本港核心商業區租金反彈約3%

高力今天(20日)公布《再探核心商業區甲級寫字樓空間》報告指出，自今年5月至7月，核心商業區包括中環及金鐘的超甲級寫字樓的租金率先反彈約3%。根據該商業區內48幢甲級寫字樓的數據，共有7幢的租金出現反彈，其中大部分都是信譽良好的業主，商廈質素較佳，交通地理位置優越，反映該商業區內的優質寫字樓已見復甦。

回顧近年商廈走勢，自2018年下半年，受中美貿易關係、社會局勢以及疫情等影響，本港甲級寫字樓市場開始進入調整階段。各個寫字樓子市場包括核心商業區在內的可租用空間均有所增加，同時，核心區的租金亦變得更相對吸引及相宜，相比2018年3月的高位已下跌約26%。

該公司香港及大灣區研究部主管鄧淑賢說，甲廈租金下調，令核心商業區與其他子市場之間的租金差距收窄。隨着中環於未來3年將出現新增寫字樓供應，應會為核心區內外的租戶提供更多升級搬遷以及進駐核心區的選擇。

她補充，長遠而言，內地企業對核心商業區的寫字樓空間需求強勁，加上該區寫字樓新增供應亦相對有限，因此認為該商業區的商廈表現將繼續跑贏其他子市場。

另外，截至今年8月，銀行、金融和保險業租戶佔核心商業區甲級寫字樓樓面積達約39%最多，而在區內的超甲級寫字樓所佔比例更達63%。