東涌本月僅26宗二手成交　東環兩房減18萬出售

二手交投放緩，東涌區本月暫錄26宗二手買賣，相比上月全月仍低超過六成，區內東環兩房戶，減價18萬元後，終售780萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區貝沙灣4期9座中高層A室，實用面積約1,089方呎，套三房連工人套房間隔，望山景及海景，日前以2,800萬元沽出，實用呎價約25,712元，屋苑9月暫累錄3宗二手買賣，現時約有271個單位放售，最低入場價由1,200萬元起。

●北角龍景花園高層B室，實用面積647約方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,370萬元承接，實用呎價約21,175元，原業主於2018年5月以1,220萬元購入上址自住，持貨3年滿SSD期轉售，帳面獲利150萬元，期內升值約12%。

●小西灣藍灣半島6座高層F室，實用面積約492方呎，兩房連儲物房，望山景，獲買家以936萬元買入，實用呎價約19,024元，原業主於2018年3月以815萬元購入，購入3年後立即放售帳面獲利121萬元，新買家為外區客。

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九龍區

●啟德OASIS KAI TAK第2座低層C室，兩房間隔，實用面積約494方呎，以約23,000元放租近1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以21,000元租出，實用呎租約42.5元，新租客為情侶，睇樓1次即決定承租。

●鑽石山悅庭軒1座高層B室，實用面積約449方呎，兩房間隔，最初開價895萬元，放盤近1個月，最新以865萬元成交，實用呎價約19,265元，創屋苑呎價歷史新高，新買家為外區換樓家庭客，原業主於2018年8月以735萬元買入，持貨3年帳面獲利130萬元離場，單位升值約18%。

●西南九龍君滙港9月暫僅錄得4宗買賣，全數為兩房交投，現時平均實用呎價21,526元，屋苑6座低層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，最初開價970萬元，現以968萬元成交，實用呎價20,083元。

●長沙灣宇晴軒2座中層A室，望內園景，兩房間隔，實用面積約441方呎，以約880萬元放盤後即接獲外區客接洽，經議價後減價約15萬元，以約865萬元成交，實用呎價約19,615元，新買家為投資客。

●長沙灣昇悅居9月暫錄6宗買賣，平均實用呎價19,355元，其中6座高層F室，實用面積約513方呎，兩房間隔，最初開價970萬元，現微減10萬元，以960萬元成交，實用呎價約18,713元。

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新界區

●東涌區本月僅錄26宗二手買賣，相比上月全月75宗成交縮減超過六成，區內東環3B座低層2室，實用面積約462方呎，兩房間隔，附連約169方呎平台，叫價798萬元，議價後以780萬元沽出，實用呎價約16,883元。

●荃灣荃景花園12座中層G室，實用面積約380方呎，日前以11,300元租出，實用呎租約30元，新租客由外國回流，因暫未有收入證明，所以先預付一年租金承租，屋苑目前仍有約15個租盤，月租叫價由10,000元起。

●屯門新屯門中心5座高層E室，實用面積約597方呎，三房兩廳間隔，原業主增加議幅，累積減價達53萬元，日前獲區外首置客以693萬元購入自住，實用呎價約11,608元。

●天水圍居屋天頌苑F座中層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價達52萬元，於未補價第二市場獲區內綠表客以448萬元購入自用，實用呎價約6,892元。

●元朗朗屏8號5座高層A室，實用面積約610方呎，三房間隔，叫價980萬元，共減25萬元或2.6%，以955萬元易手，實用呎價約15,656元，新買家為換樓客，屋苑本月累錄4宗成交，平均實用呎價約16,500元。

●元朗加州花園1A期翠柏路單號屋，實用面積約1,198方呎，議價後以1,350萬元沽出，實用呎價約11,269元，新買家為投資者，購入單位作長線投資之用。

●粉嶺牽晴間9月暫錄約5宗買賣，屋苑2座中層E室，實用面積約384方呎，議價後以574萬元獲承接，實用呎價約14,948元，新買家為用家，原業主則於2011年以190萬元購入上址，持貨10年帳面獲利384萬元。

●沙田第一城45座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價580萬元，終以550萬元沽出，實用呎價約18,092元，原業主於2015年5月購入上述單位，當時作價425萬元，持貨6年帳面獲利125萬元，期內升值約29%。

●馬鞍山迎海．御峰10座中層A室，實用面積約1,554方呎，套四房及工人套房間隔，開價約3,700萬元，議價後連車位以3,288萬元易手，實用呎價約21,158元。

●將軍澳海翩滙6座低層J室，實用面積約521方呎，兩房間隔，望海景，原開價1,030萬元，經議價後減價22萬元或約2%，至近日以1,008萬元沽出，實用呎價約19,347元，原業主於2016年9月以約653萬元購入，持貨約5年帳面獲利約355萬元。

●將軍澳LP6本月暫錄9宗二手買賣，全數獲利，賺幅由15至39%不等，平均實用呎價約20,361元，最新包括3座高層J室，實用面積約307方呎，一房間隔，擁露台，座向北方，景觀開揚，最新以661.5萬元成交，實用呎價21,547元，原業主於2018年以556萬元買入單位，持貨滿3年帳面獲利105.5萬元離場，單位期內升值約19%。