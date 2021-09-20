【產經評論】港股悲秋僅開端　全球冧市接着來

全球疫情尚未完結，經濟復甦又備受物價急速飆升和供應鏈斷裂的威脅，資產泡沫已顯得無以為繼。此際中國率先着手「刮骨療傷」，進行大規模的監管整治，正當市場密切注視近日內房危機會否引發金融系統性風險之際，詎料監管風暴殺到香港，更引發港股大冧市！看來，中港兩地這場資產價格大風暴，最終必將風險傳導至估值高得危如累卵的美國股市，因中國始終是第二大經濟體，投資者須高度提防10月股災月魔咒將在環球應驗！

7月以來，中國藉滴滴事件加大對科企的整治力度，並接連對補習、網遊、內房等多個行業採取整改措施。目前最大的危機乃一家內地大型房企正面臨破產倒閉的風險，圍繞這家房企，全國各地都出現討債潮，企業負債亦要暫停償還本息，銀行正為最壞情況作準備，其他內房企業甚至物業管理行業也備受牽連，惟至今未見政府表態出手救亡。

好明顯，當局是要投資者明白，企業營運不僅為股東謀利益，還須顧及社會責任，世上沒有必贏的投資，更沒有「大得不能倒」的企業；股東要為自己的投資負責，不可能老是讓政府用納稅人的錢包底；企業發展失誤，財政出現問題，得由市場協調解決，這是投資者一個大教訓，亦是內地邁向市場經濟、深化改革開放過程中必要經歷的重大考驗。

本來，內地科網股深度調整、經濟增長放緩，已令中資股佔近七成市值的港股於過去兩個多月持續受壓，詎料上周五整改之風傳導至主業在香港的企業，隨即觸發大型拋售潮，加上中秋前夕「北水」休戰，外資大鱷借勢重施故技，大舉沽空，務求營造香港悲涼的效果，股民面對財富蒸發，過節心情不但一掃而空，更可能被嚇怕而跟風減持。

無論如何，由於金融市場的傳統智慧一向認為，股市領先實體經濟約半年，意味今年香港經濟不但「悲秋」再「寒冬」，更要迎來「傷春」，未來港樓的調整壓力亦會逐步顯現。雖然政府若要求發展商配合增加公營房屋供應，不一定會拖冧私宅市場，但在做到如新加坡般公私樓市分割的效果，實需時間，可以預見的是，面對中短期供應或明顯增加，整體樓市受壓勢無法避免，將考驗承接力。其實，即使沒有監管消息，觀乎近期中、美經濟復甦先後見頂，且通脹不斷升溫，港樓難再繼續與經濟景氣背道而馳，調整也是必然結果。

今次中港資產率先作出深度調整，相信風險將傳導至歐美。若美國未能成功拆招，亂象必一發不可收拾，市場震盪要比中國來得更大！雖說「子不語怪力亂神」，惟印度神童阿南德卻不斷言中，早已預言7月全球市場開始動盪，9月趨嚴重，料這場全球風暴可能延續至11月。言下之意，眼前中港資產價格大冧，可能就成為10月環球股災的一場大預演。

時值中美金融戰，與其被動接受無理制裁，中國已選擇主動出擊，為資產「消泡」，或成為引爆美股的導火線。世界兩強在過招，覆巢之下豈有完卵，投資者宜做好風險管理！