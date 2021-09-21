東方日報B1：華監管利劍劈走港股1.3萬億

內地監管政策及行業整頓措施層出不窮、房企財務令人擔心之際，市場憂慮內地向大企業開刀的風氣蔓延至本港，恒生指數周一(20日)曾大瀉過千點，並失守24,000點大關，觸及自去年10月初以來新低，總市值全日蒸發超過1.33萬億元。內地官媒再度發文力撐反壟斷措施，預示各行業的整改潮未完。投資界認為，在監管風險等不明朗因素下，港股短期內仍然疲弱，不應期待有顯著反彈。

本報上周四(16日)已提醒，恒指技術走勢呈現第三度「探底」，跌穿上次低位24,581點後將有新一輪跌浪，果真言中。上周五(17日)失守關鍵位後，港股周一即大冧市，恒指低開280點後愈跌愈急，臨近中午瀉1,048點，觸及全日低位23,871點，收市挫821點或3.29%，收報24,099點。國企指數挫301點或3.37%，收報8,638點；科技指數亦挫180點或2.8%，收報6,271點。恒生地產分類指數更急挫6.69%，收報27,156點。

中秋假期A股休市，「北水」繼續缺席。港股總成交額進一步縮至1,419億元，主板沽空比率升至18.87%，為去年5月底之後新高。

內地官媒指，政府圍繞反壟斷、反不正當競爭，作出一系列重大決策部署，加大反壟斷監管力度，防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好。「反壟斷利劍直擊市場主體痛點，壟斷再無僥倖空間」。下一步堅持治「因」及治「果」並重，對壟斷之「果」要依法加大監管執法力度，同時更重視在壟斷源頭及過程中治「因」。

外圍股市同樣迎來嚴峻考驗，隨着澳洲及美國本周舉行議息會議，環球股市似乎迎來調整期。外媒引述數據指，對沖基金開始淨沽空MSCI新興市場指數期貨，是去年8月以來首現淡倉多過好倉。本季度MSCI新興市場指數亦累挫逾7%，跑贏同期發達市場表現。

建銀國際研究報告預計，在內地監管政策、信貸風險下，港股表現短期內仍然疲弱，而外圍的衝擊亦可能會令跌勢進一步加劇。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基直言，股市受政策風險主導，短線不要期待大幅反彈。他預期，恒指經歷周一大跌後，會在24,000點附近橫行，當前不宜進取。若要入市，防守性高的公用股相關可取，惟他提醒這些股份也有機會隨大市下跌而受壓，只是「跌幅較少」兼有股息幫補。

林氏又建議，能承受中高風險的投資者，可考慮慢慢收集騰訊、阿里等大型科網股，作長線部署。

滴滴出行是內地科企監管的重頭戲之一，據報該企創始人之一柳青最近向身邊人表示有意卸下公司職務，並鼓勵公司內一些親信另覓出路，更預料政府最終會接管滴滴，把管理班子換血。滴滴例牌否認，指公司正積極檢討數碼安全。