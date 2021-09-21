道指跌幅擴至逾700　港股ADR大幅失守二萬四關

市場聚焦本周美國聯儲局召開貨幣政策會議，該局主席鮑威爾將於當地時間周三(22日)舉行記者會，料將提供更多縮減量化寬鬆(QE)貨幣政策措施的方向。此前，他跟多位聯儲局官員均預期今年內採取行動，但考慮到近期喜憂參半的經濟數據，投資者正在等待更多政策細節。

另外，華盛頓關於提高政府借款限額的激烈辯論，加重了市場風險規避情緒。美國財政部長耶倫公開發表文章，呼籲國會再次提高美國的債務上限，並表示若不這樣做，就有可能讓政府在付款項目上違約，並引發「廣泛的經濟災難」和「歷史性的金融危機」。

股份表現方面，對經濟敏感的股份顯著受壓，福特汽車、通用汽車(GM)均挫逾5%；波音公司下跌近2%。科技股未能幸免，蘋果公司(Apple Inc.)跌2.48%；Facebook挫3.09%；微軟跌2.2%。

港股ADR大幅失守二萬四關，按比例計算，現報23,847點，跌251點。滙豐控股ADR折合報38.23港元，較港收市低1.97%；騰訊控股ADR折合報447.73港元，較港收市低1.42%。