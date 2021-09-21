今年全球科企吞購小型競爭對手個案創新高

外媒報道，Refinitiv數據顯示，自2021年初以來，全球大型科技公司對價值低於10億美元小型競爭對手的併購高達9,222宗，創下歷史新高，總支出高達2,640億美元，為2000年科網泡沫高峰時期的兩倍，交易宗數則是較2000年大增約40%。

Open Markets Institute執行董事Barry Lynn表示，併購案激增，使大型科技公司變得更加強大，該些公司對於勞動力市場、資本市場和投資者的權力大增，並阻礙了可能的市場創新。

美國科技5大巨擘「FAAMG」中，微軟是最大的收購方，今年內就有高達9宗小型併購交易個案，包括今年4月中旬以160億美元收購語音辨識技術公司Nuance；亞馬遜則以8宗收購案排名第二。

有專家指出，這項研究顯現出大型科技公司利用對新創公司的收購，來消除未來的競爭對手。

目前正值白宮、美國國會議員和監管機關，對於大型科技公司併購審查更為嚴格之際，尤其是針對蘋果公司、Facebook、亞馬遜和微軟等。美國政府當局認為，該些大企業正扼殺市場競爭，並對消費者造成傷害。

美國聯邦貿易委員會(FTC)正在針對Facebook已經完成的Instagram和WhatsApp的併購案進行調查，並且也警告有可能也對其他交易進行審查，即使是已經完成的併購，FTC有權取消被認定是非法的交易，或是阻止可能的交易進行。